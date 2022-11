Le pagelle del Feyenoord - Gimenez entra e cambia il match, Bijlow abbassa la saracinesca

Feyenoord-Lazio 1-0

Bijlow 6,5 - L'intervento su Felipe Anderson, a deviare il pallone sulla traversa, salva il risultato e permette ai suoi di non giocare una partita di rincorsa fin dall'inizio. Si ripete poi su Lazzari nel primo tempo e ancora su Felipe Anderson nella ripresa

Geertruida 6 - Sulla sua fascia cerca di spingere costantemente, pur stando attento a raddoppiare su Zaccagni. Una partita di sacrificio la sua, condotta in porto grazie anche all'esperienza.

Trauner 5,5 - Qualche indecisione di troppo, come quando con un colpo di tacco volante, tenta il rinvio spianando però la strada a Felipe Anderson. Lento e macchinoso, va spesso in difficoltà contro gli attaccanti laziali.

Hancko 6 - Sopperisce alla minore velocità rispetto agli attaccanti laziali con senso della posizione ed esperienza mettendo in mostra un paio di chiusure che accendono il pubblico.

Lopez 6 - Dalla sua parte Lazzari e Cancellieri, con le loro accelerazioni, lo costringono a rimanere basso. Lui accetta il confronto impegnandosi a coprire ogni possibile varco senza voler strafare. Dal 46' Hartman 6,5 - Suo il lancio del gol quando, dopo una palla conquistata, vede subito il movimento di Gimenez servendolo alla perfezione.

Timber 6 - Muscoli e tanta grinta in mezzo al campo, oltre a una discreta tecnica. Si piazza in mediana tentando di rompere ogni iniziativa avversaria e cercando anche la conclusione da lontano, senza però creare grossi pericoli alla porta avversaria. Dal 91' Wieffer sv

Szymanski 6 - Sinistro educato il suo, messo al servizio della causa olandese, con il quale prova ad accendere la manovra offensiva della propria squadra. Ci riesce a intermittenza, ma non fa mai mancare il suo apporto anche in fase difensiva.

Kokcu 6,5 - Quantità e qualità per il centrocampista che imposta, si inserisce e va alla conclusione. Proprio con una di queste fa correre un brivido sulla schiena di Provedel scheggiando il palo alla sua destra

Dilrosun 6 - Match di grande sostanza il suo: garantisce equilibrio preoccupandosi soprattutto del lavoro oscuro in copertura sacrificandosi e snaturando la propria attitudine mettendosi al servizio della squadra.

Danilo Pereira 6 - Nel primo tempo tutte le azioni pericolose portano la sua firma, pur non riuscendo a trovare mai lo specchio della porta. Si muove tanto in avanti andando a cercare sempre palloni giocabili, ma cala alla distanza. Dal 63' Gimenez 7 - Ci mette circa un minuto per sbloccare il match: stop e azione di prepotenza per portare avanti i suoi infilandosi tra i difensori e far esplodere la curva olandese

Paixao 5,5 - Solitamente impreciso, sbaglia qualche passaggio di troppo finendo per incaponirsi nel trovare la giocata risolutrice. Tenta spesso la giocata personale senza trovare il bersaglio grosso. Dal 72' Walemark sv

Allenatore: Arne Slot 6,5 - Il suo Feyenoord soffre, rischia di andare sotto nel primo tempo in almeno un paio di occasioni, ma nella ripresa azzecca il cambio vincente inserendo Gimenez che sblocca il match dopo neanche un minuto, su assist di Hartman, l'altro subentrato, e regala la qualificazione agli olandesi.