Le pagelle del Parma - Man brilla e illude, Suzuki rovina un ottimo esordio in Serie A

Risultato finale: Parma-Fiorentina 1-1

Suzuki 5,5 - Ottimo esordio in A per il portiere parmense, fino all'ingenuità commessa nella ripresa. Concede infatti una punizione evitabile, che Biraghi trasforma nell'1-1.

Coulibaly 6 - Terzino più dedito alla fase difensiva che alla spinta, fa il suo dovere nella sua zona.

Balogh 6,5 - Quando arriva qualche pallone insidioso, si fa spesso trovare pronto. Da segnalare anche qualche proiezione offensiva.

Circati 6,5 - Grande solidità da parte sua, visto che evita occasioni importanti per gli attaccanti viola.

Valeri 6 - Parte con buona intraprendenza, per poi pensare maggiormente a contenere Dodò svolgendo al meglio tale compito.

Estevez 6 - In una squadra tutta pressing e offensivismo, staziona più in mezzo al campo fungendo da diga dove s'infrangono le iniziative viola.

Sohm 6,5 - Parte in mezzo al campo, accompagnando però in più occasioni l'azione d'attacco. Nella prima parte di gara, ha due occasioni ravvicinate. Dal 76 Cancellieri 6 - Nel finale, ha il merito di 'costringere' Pongracic al fallo che gli costa la seconda ammonizione.

Man 7,5 - Parte lento, per poi emergere in tutta la sua brillantezza. Sua la rete che sblocca la gara, con un gran tiro di sinistro. Dal 65' Almqvist 6 - Entra con buon piglio, mettendosi in mostra soprattutto nello sviluppo dell'azione con un paio di assist invitanti.

Bernabé 6,5 - Il regista offensivo dei ducali, che rifinisce le manovre di Pecchia m pensa anche a soffocare sul nascere quelle dei toscani. Dall'80' Cyprien 5,5 - Poteva essere l'uomo del match, ma nei minuti finali fallisce una comoda occasione.

Mihaila 6,5 - Subito due palle gol per il numero 28, che sul settore di sinistra è una spina nel fianco per la retroguardia gigliata. Dal 65' Camara 6 - Buon impatto sul match, dando nuove energie all'attacco di casa.

Bonny 7 - Vera e propria boa d'attacco, che pensa più a lavorare per la squadra che a calciare in porta. Suo il servizio per Man, nell'azione dell'1-0. Dal 66' Hainaut 5,5 - Non un ingresso indimenticabile, anche per le poche palle gol ricevute.

Fabio Pecchia 6,5 - Decide di giocarsi la partita a viso aperto, mettendo in campo pressing e intensità. Vantaggio meritato, poi vittoria buttata nella ripresa per un errore di Suzuki.