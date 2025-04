Le pagelle del Parma - Ondrejka show. Ottimo anche Keita. Sprecone Man

Risultato finale: Lazio-Parma 2-2

Suzuki 6,5 - Poco impegnato fino al 69' quando compie un miracolo su Isaksen. Nel finale è costretto agli straordinari. Nulla può sulle reti capitoline.

Delprato 6,5 - Rischia solo in un'occasione ad inizio gara su Zaccagni per il resto è preciso in tutte le chiusure.

Leoni 6 - Gioca una gara di grande personalità. Rende dura la vita a Castellanos che lo stende prendendosi il giallo. L'unico errore lo commette nella ripresa lasciando scorrere la respinta di Suzuki che Pedro ribadisce in rete.

Valenti 6 - Dalla sua parte agisce spesso Dia. Riesce a non far entrare in partita il camerunense cercando di aggredirlo non appena entra in possesso di palla. Nel finale, stanco come tutta la squadra, rischia qualcosina di più.

Hainaut 6,5 - Forse un po' impreciso in fase di rifinitura ma quanta corsa. Presente in avanti e deciso in chiusura. Decisivo un suo intervento in anticipo su Zaccagni nel primo tempo. Dal 71' Balogh 6 - Entra bene e si mette a lottare per portare a casa un risultato positivo.

Sohm 6,5 - È il giocatore di maggiore qualità nella mediana del Parma. Suo il lancio per Valeri in occasione del gol del vantaggio di Ondrejka. Nella ripresa mette in condizione di calciare Man appena entrato.

Keita 7 - Tanta sostanza e quantità davanti alla difesa. Ma anche qualità come dimostrato in occasione del raddoppio ducale in avvio di ripresa. Grande prestazione.

Ondrejka 8 - Chivu sorprende tutti schierandolo titolare e lui lo ripaga con il gol dopo appena 3 minuti. Si ripete in avvio di ripresa con un gran destro a giro. Decisivo. Dal 71' Man 5,5 - Entra in campo e ha subito un'occasione ma Mandas si fa trovare pronto. Poi spreca in contropiede due buone chance per segnare.

Valeri 7 - Subito in spinta e subito assist, il sesto del suo campionato, per Ondrejka. Prestazione gigante nel primo tempo per corsa, qualità e attenzione difensiva. Inizia bene anche la ripresa poi con l'andare dei minuti cala a livello fisico. Forse arriva in ritardo a chiudere su Pedro in occasione del gol del pareggio biancoceleste. Dal 88' Lovik s.v.

Pellegrino 6 - Fa tanto lavoro sporco, lotta contro i difensori biancocelesti e li mette spesso in difficoltà. Un ottimo intervento di Romagnoli gli nega un tiro facile nel primo tempo. Ad inizio ripresa spreca il match point a tu per tu con Mandas. Dal 60' Djuric 6 - Entra e fa quello che deve fare. Lotta e prova a far salire la squadra.

Bonny 6 - Gara di sacrificio per il francese. Come il compagno di reparto fa tanto lavoro spalle alla porta e duella con i difensori biancocelesti fino a che Chivu non lo cambia. Dal 60' Hernani 6 - Entra e fa una gara di sacrificio per portare a casa punti importanti.

Cristian Chivu 7 - Partita preparata alla perfezione. Il Parma si difende in maniera molto ordinata senza lasciare occasioni alla Lazio e riparte in maniera spesso pericolosa. Ondrejka è la sorpresa, azzeccatissima, dell'undici titolare. Fino all'80' sarebbe da 10 poi entra Pedro. Altro punto importante comunque su un campo complicato per il Parma che è sempre più vicino alla salvezza.