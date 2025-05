Le pagelle del PSG - Doué l'eroe, Luis Enrique il re delle finali. Donnarumma, altro che soldi

vedi letture

PSG-Inter 5-0

(12’ Hakimi, 20’ e 63’ Doué, 72’ Kvaratskhelia, 86’ Mayulu)

Donnarumma 7 - Dicevano che lasciasse il Milan solo per soldi: quattro anni e un po’ di campionati francesi vinti dopo, si porta a casa pure la Champions League. Oltre a un sacco di soldi. Senza nemmeno fare grandi parate.

Hakimi 8 - Temutissimo dai tifosi perché sanno cosa può fare, gli risparmia l’esultanza in faccia dopo la rete che apre le danze. Il mismatch fisico e atletico con Dimarco è ai limiti del commovente.

Marquinhos 7 - Difficile tessere le lodi della difesa francese, in cui per rendersi evanescenti hanno fatto quasi tutto gli attaccanti nerazzurri. Però la alza da capitano, hai detto niente.

Pacho 7 - Vale quanto detto sopra, e in una finale di Champions League è abbastanza incredibile da scrivere.

Mendes 7,5 - Passeggia su Dumfries, l’uomo dei gol decisivi e delle volate ficcanti. Come se nulla fosse. Dal 78’ Lucas Hernandez s.v...

Neves 7,5 - Talento e fosforo, tutto quello che gli avversari a centrocampo non hanno avuto. Svaria e crea problemi all’Inter. Dall’85’ Zaire-Emery s.v..

Vitinha 8 - È ovunque, palleggia in faccia a Calhanoglu e a tutto il centrocampo interista, dominante. Imbuca per i compagni, sta a questo PSG come Xavi stava al Barça di Luis Enrique. Senza paragoni irriverenti.

Fabian Ruiz 7,5 - È praticamente dappertutto, devastante per il centrocampo interista che a un certo punto rinuncia a prendere contromisure. Fondamentale anche nelle letture difensive. Dall'85' Mayulu 7 - Entra e segna, what else.

Doué 8,5 - È la scelta di Luis Enrique, e lo ripaga nella miglior maniera possibile. L’eroe della finale, il volto del nuovo PSG che non fa più collezione di figurine ma prende talenti da lanciare. Dal 67’ Barcola 7 - Entra, sfiora il gol, offre l’assist del 5-0.

Dembélé 8 - Non segna, ma fa segnare un po’ tutti. Gol a parte, il migliore in campo per distacco. Fa ammattire Acerbi, ispira le reti dei compagni. È rinato, e adesso può vincere il Pallone d’Oro.

Kvaratskhelia 8 - Se aveva qualche rimpianto per lo scudetto lasciato a Napoli, se li toglie tutti in una sera. Trova anche la gioia della rete, al termine di una partita in cui, come tutto il PSG, fa quello che vuole. Dall'85' Ramos s.v..

Luis Enrique 9 - Le finali lui le vince, undici su undici in carriera e, come diceva qualcuno, un motivo ci sarà. Con le italiane, poi, non c’è storia: l’Inter dopo la Juventus. Disinnesca Inzaghi, non ci era riuscito nessuno in Europa: chapeau.