Le pagelle del PSG - Neymar e Icardi, quanto manca Mbappé. Follia Di Maria, male Diallo

vedi letture

Keylor Navas 6 - Sui due gol può davvero poco, in diverse altre occasioni fa il suo con parate che per il suo livello sono normali

Florenzi 5,5 - Molto meno propositivo dell'andata, quando forse la partita richiederebbe un suo maggiore coinvolgimento in avanti (dal 75' Dagba sv)

Marquinhos 5,5 - E' il solito leader difensivo e il solito pericolo in attacco. Ma partecipa alla dormita generale della sua linea sia sul primo che sul secondo gol

Kimpembe 5 - Sul primo gol di Mahrez non è particolarmente reattivo nell'aggredire il pallone che poi finisce in porta. E sul secondo gol è assolutamente fuori posizione

Diallo 4,5 - Se Mahrez è in giornata è difficile contenerlo. Al di là dei gol, l'ex Leicester mette costantemente in apprensione il classe '96 che spesso e volentieri deve stenderlo. Oppure lasciarlo andare, come sul 2-0 (dall'83' Bakker sv)

Herrera 6 - Finché c'è lui in campo, bene o male il PSG è in partita. Esce e subito dopo il City segna il 2-0 e prende il largo verso la finale. Manca comunque precisione nei tocchi (dal 62' Draxler 5,5 - Non riesce in alcun modo a cambiare ritmo)

Paredes 5,5 - I tocchi sono spesso giusti, anche se troppe volte manca quel guizzo di personalità che farebbe la differenza su certi palcoscenici (dal 75' Pereira sv)

Di Maria 4 - E dire che come spesso capita era stato fra i migliori dei suoi, pur con qualche sbavatura. Poi quel rosso senza senso che mette la pietra tombale definitiva sulla Champions del PSG

Verratti 6 - Nonostante la sconfitta e l'eliminazione è buona la sua prestazione, almeno finché il PSG è in partita. Sguscia in mezzo agli avversari, recupera palloni, ricama geometrie. Peccato che oggi i compagni non lo assecondino. Nel finale si innervosisce troppo

Neymar 5 - A inizio partita sembra poter trascinare i suoi. Ma è un'illusione che dura poco, visto che il City gli prende facilmente le misure. La conseguenza è la sparizione nella ripresa

Icardi 4,5 - Chi l'ha visto? Sostituire Mbappé non è propriamente semplice, ma l'ex Inter non si vede praticamente mai. E quando (raramente) Neymar gli passa il pallone, mette dentro anche qualche errore tecnico (dal 62' Kean 5,5 - Tocca veramente pochissimi palloni)

Mauricio Pochettino 5 - Ci si aspettava decisamente qualcosa in più, dalla sua squadra. L'assenza di Mbappé pesa come un macigno ed è attenuante, ma la squadra costruisce pochissime occasioni da gol. E in difesa balla decisamente troppo