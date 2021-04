Le pagelle del Real Madrid - Vinicius hombre del partido. Kroos da far vedere nelle scuole

vedi letture

Courtois 6 - Nel primo tempo non può neanche capire se il pallone è gonfio al punto giusto, visto che non lo tocca mai. Incolpevole sul gol ravvicinato di Salah, quando chiamato in causa (molto raramente) c'è

Vazquez 5,5 - Il terzino adattato gioca la solita partita di applicazione e corsa. Il tutto unito a buona qualità. Peccato che non segua la linea e tenga in gioco Momo Salah in occasione del gol del 2-1

Nacho 6,5 - Oramai è una certezza assoluta della stagione dei Blancos. Rattoppa dove sbagliano i compagni e guida con maestria una difesa priva di quasi tutti i titolari

Militao 7 - Attentissimo. Una sola sbavatura, a inizio gara, che non crea particolari pericoli ai suoi. Poi tante chiusure di spessore e un'attenzione maniacale ai movimenti degli attaccanti Reds

Mendy 6,5 - Nel primo tempo spinge come un forsennato sulla sinistra, facendo sembrare Alexander-Arnold un terzino qualunque. Nella ripresa bada più al sodo e chiude un paio di situazioni spinose

Modric 6,5 - A inizio partita è forse quello maggiormente sotto tono, fra i Blancos. Col passare dei minuti cresce di condizione, acquista sicurezza di giocata e chiude con l'assist per il 3-1 di Vinicius

Casemiro 6,5 - Proviamo ad immaginare i pensieri di Zidane: "Non ci fosse dovrebbero inventarlo". Il brasiliano ha i piedi meno educati, ma tutto il centrocampo delle merengues si regge e si sostiene sul suo acume tattico e la sua capacità di leggere le situazioni. Sia offensive che difensive

Kroos 7 - Ogni cosa che fa è frame di qualità calcistica e intelligenza tattica. Da due suoi lanci arrivano i due gol madridisti, regala lampi di grande calcio sia nello stretto che in ampiezza. E' l'uomo in più di Zidane

Asensio 7 - Si scambia spesso la posizione con Lucas Vazquez e l'alternanza funziona: è bravissimo sul gol, scavalcando Alisson con un lob prima di spedire in gol. Aiuta anche in fase difensiva su Mané e Robertson (dal 70' Valverde 6 - 20 minuti buoni per ritrovare il ritmo gara e riprendere confidenza con il fraseggio stretto del centrocampo di Zizou)

Benzema 7 - Quando non segna fa segnare. La sua presenza è assolutamente vitale per le idee di gioco di Zidane. Svaria su tutta la linea offensiva aprendo spazi per i compagni, lavora palloni come il migliore dei rifinitori, tiene in apprensione tutta la difesa Reds. Altra grande prova di una grande stagione

Vinicius 7,5 - E' l'uomo copertina della serata del Real Madrid. Fin dalle prime battute si nota la sua voglia di incidere e la grande condizione psico-fisica. Sulla velocità palla al piede, poi, non c'erano mai stati troppi dubbi. Grande movimento sul primo gol, bravura e fortuna sul secondo (dall'85' Rodrygo sv)

Zinedine Zidane 7 - Il suo Real Madrid del primo tempo è uno spettacolo. Gioco verticale, fraseggio veloce, equilibrio e solidità difensiva, pressing alto. Un canovaccio che prosegue anche nella ripresa, seppur il Liverpool venga (almeno in parte) fuori. Il risultato lascia l'eliminatoria aperta, ma quella di questa sera è prova di forza sotto tutti i punti di vista