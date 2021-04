Le pagelle del Sassuolo - Raspadori da urlo, Ferrari impeccabile. Defrel non si vede

vedi letture

MILAN-SASSUOLO 1-2

Marcatori: 30' Calhanoglu, 77', 84' Raspadori

Consigli 6 - Non può veramente nulla sulla grande conclusione di Calhanoglu che apre le danze a San Siro, per il resto si fa trovare pronto sui pochi tentativi rossoneri.

Muldur 6 - Compito leggermente facilitato vista l'assenza sulla sua corsia di un velocista come Hernandez, nel complesso una buona prestazione ma osserva da vicino il colpo da dieci di Calhanoglu. (Dal 63' Toljan 6,5 - Ci mette corsa e qualità, tanta spinta ed assist vincente per il primo gol di Raspadori).

Ferrari 7 - Sempre molto attento, sempre a testa alta per non concedere troppo spazio a due attaccanti veloci come Rebic e Leao. Si fa scappare solo una volta il portoghese, impeccabile invece sui palloni alti.

Marlon 6,5 - Discorso simile a quello fatto per il compagno di reparto, centralmente la squadra rossonera non riesce praticamente mai a sfondare e gioca bene d'anticipo su Rebic.

Kyriakopoulos 6 - Soffre almeno inizialmente qualche scorribanda di Leao, con il passare dei minuti si alza la soglia dell'attenzione e si rende anche protagonista di una chiusura preziosa proprio sul portoghese lanciato a rete.

Locatelli 6 - Partita contro il suo passato ma abbastanza complicata per il centrocampista neroverde nel primo tempo, non riesce a dare ritmo alla manovra, Cresce nella ripresa come tutto il Sassuolo.

Obiang 6 - Svolge un prezioso lavoro sporco in mezzo al campo, battaglia contro Kessié e Meité. Poco nel vivo della manovra ma si abbassa spesso in fase di costruzione dal basso. (Dal 72' Lopez 6 - Suo la caparbia riconquista del pallone dal quale nasce il primo gol del Sassuolo).

Berardi 6,5 - Ci mette voglia di fare e intuizioni per provare a creare pericoli per la porta rossonera, sfortunato quando viene murato da Dalot ma è sempre un cliente scomodo per la difesa del Milan. Nel finale anche l'assist vincente per il secondo gol di Raspadori.

Djuricic 5,5 - Illumina subito il pomeriggio di San Siro con uno splendido colpo di tacco che manda in porta Boga, si prende però qualche pausa di troppo durante tutto il corso della sfida. (Dal 63' Traoré 6 - Buon impatto con la sfida, prova subito la conclusione in porta).

Boga 5,5 - Soffre la marcatura di Calabria che gli lascia poco spazio per esaltare le sue doti, è sua la prima occasione del match ma sbatte su Donnarumma. Poche luci nella sua gara. (Dal 82' Haraslin sv).

Defrel 5 - Finisce ben presto nella morsa di Kjaer e Tomori e non riesce mai a trovare il guizzo giusto per rendersi pericoloso dalle parti di Donnarumma, spalle alla porta dialoga poco con i compagni. (Dal 63' Raspadori 7,5 - Una vittoria, in rimonta, che porta la sua firma. Entra e suona la scossa ad un Sassuolo fino a quel momento poco pericoloso davanti. Di rapina il primo gol, da grande attaccante il secondo).

Roberto De Zerbi 7 - Altra vittoria ed altra rimonta, il Sassuolo gioca e vince anche a San Siro. Nel primo tempo schiera una formazione ordinata che tiene bene il campo, solo una giocata da maestro di Calhanoglu rompe l'equilibro. Nel secondo tempo ci mette la sua mano, con i cambi cambia volto alla fase offensiva e ribalta il risultato.