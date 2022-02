Le pagelle del Torino - Attacco grande assente, di Mandragora il peccato originale

Risultato finale: Udinese-Torino 2-0

Milinkovic-Savic 4,5 - Il primo tempo scivola via senza l'ombra di un pericolo. Beto appare sempre in agguato, ma il terzetto che lo scherma fa il lavoro sporco, e lui non deve respingere alcuna conclusione. Tracollo nell'extra-time: in ritardo sulla punizione di Molina, affossa Pussetto provocando il rigore che vale il 2-0.

Zima 6 - I braccetti di Juric devono avere soprattutto coraggio. E intraprendenza. Che a lui non manca: appoggia la manovra, si allarga e guadagna metri in fase di costruzione. Le cose migliori le fa però quando non ha la palla: disinnesca un dai-e-vai pericoloso tra Beto e Makengo, sbroglia un mischione in area che annunciava tempesta dopo un cross millimetrico di Arslan. Non ha responsabilità di sorta: fa quel che deve.

Buongiorno 6,5 - Il compito, in partenza, è abbastanza improbo: non far rimpiangere Bremer, fuori per squalifica. La struttura fisica per contrastare Beto però non manca, e infatti i due danno subito vita a un duello fisico appassionante, messo in risalto dai giri bassi sui quali viaggia il primo tempo. Un solo appunto: il teatrino dell'ammonizione cercatissima al momento del cambio se lo poteva evitare... Dal 52' Pobega 6 - Reattivo al punto giusto, anche se il finale lascia grande amarezza.

Rodriguez 6 - Un altro elemento apprezzato dal suo tecnico per le sfaccettature che offre il repertorio. Sa difendere, ma mette anche grande qualità quando c'è da fluidificare la manovra in impostazione.

Singo 5,5 - Udogie quasi lo francobolla, non ha quasi modo né campo per spigionare la propria corsa. Un'occasione, a dire il vero, ce l'ha, ma è troppo approssimativo in fase conclusiva.

Lukic 5,5 - Juric vuole che l'impostazione dal basso transiti dai suoi piedi, tant'è che quando è Milinkovic a smistare lo si trova in posizione di terzo di difesa "aggiunto". Alterna qualche bella imbucata a disattenzioni pericolose in una zona così nevralgica.

Mandragora 5 - Non può che trovarsi a suo agio in un incontro così votato alla tattica. Il peccato originale, però, è il suo: si fa espellere per un intervento scomposto su Jajalo, e proprio da quella punizione scaturisce il gol di Molina.

Vojvoda 6 - L'approccio di Soppy è un po' naif, poi si ricompone e gli rende la vita difficile. A sinistra, nella prima metà, non sfonda praticamente mai. Però ha il merito di stoppare (letteralmente) Success lanciato a rete. Scena che si ripete quasi identica nella ripresa: due interventi che, sommati, varrebbero parecchio, se non fosse per l'harakiri nel recupero.

Praet 5,5 - Il più effervescente dei tre là davanti sino all'intervallo. Svernicia Zeegelaar e offre una bella palla a Vojvoda, che spreca in avvio. Poi pennella per il taglio di Sanabria, che non trova il pallone per centimetri. Svanisce dopo l'intervallo, come il resto del reparto.

Brekalo 5 - Le aspettative su di lui sono sempre alte. Se l'è meritate con un girone d'andata di gran livello. Per buona parte del tempo, però, gira a vuoto: vive di guizzi e colpi, il canovaccio tattico della partita non contempla né i primi né i secondi.

Sanabria 5 - Juric non vuole rinunciarvi, pur sapendo che non è in perfetta condizione. I tre dell'Udinese lo sorvegliano con zelo, eccezion fatta per quel taglio sul cross di Praet che per un soffio non fa capitolare Silvestri. Dal 71' Pellegri 5,5 - Entra nel peggior momento possibile. Avrà modo di rifarsi.

Matteo Paro 5 - Voto da estendere a Juric: bene l'equilibrio tattico, ma in queste gare bisognerebbe osare un pochino di più. Invece la squadra è timida, punge poco e bada solo a non subire. E alla lunga subisce.