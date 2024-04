Le pagelle del Torino - Zapata ha cinque palle gol. Bellanova sbaglia davanti a Spalletti

Risultato finale: Empoli-Torino 3-2

Milinkovic-Savic 5,5 - Cambiaghi gli piega le mani al sesto minuto, poi deve fare poco se non nulla. Impossibile parare il missile di Cancellieri.

Tameze 5,5 - Neanche il tempo di partire che Cambiaghi passa dalle sue zone e fulmina tutti. Con Cancellieri succede più o meno la stessa cosa, perché deve ripiegare e viene fulminato in mezzo alle gambe.

Buongiorno 6 - Cerri viene servito sempre con palloni complicati da addomesticare, ma lui gli è sempre dietro come un'ombra. Poche responsabilità sulle reti dell'Empoli.

Rodriguez 6 - Il capitano fa buona guardia nel suo settore. C'è da dire che ha davvero poco lavoro, i gol non nascono dalla sua parte (dall'83' Okereke sv)

Bellanova 5 - C'è Spalletti a guardarlo, ma è timido e non riesce a incidere più di tanto. Ci prova a metà del secondo tempo, ma trova l'ostacolo di un avversario. Nei cinque minuti finali fa tutto e il contrario di tutto: assist al bacio per Zapata ed erroraccio che regala la vittoria all'Empoli.

Vlasic 5,5 - Prova a illuminare, riuscendoci solo in qualche circostanza. Andamento abbastanza lento.

Ricci 5,5 - All'inizio ha bisogno di sciogliersi, per un semplice motivo: è diffidato e non vuole saltare il derby con la Juventus, quindi meglio non esagerare. Poi sale di intensità, sempre con accortezza (dall'82 Lovato sv).

Linetty 5,5 - Ruolo oscuro e lavoro più di quantità che di qualità (dall'88' Masina sv).

Vojvoda 6 - Ha il merito di battere il corner che vale il pareggio, con una parabola arcuata che aiuta Zapata a insaccare da due passi (dal 76' Lazaro sv).

Zapata 7,5 - Dopo un primo tempo più da assistman - e spettatore - inizia la ripresa cercando subito di mettere il proprio timbro sulla partita. Il primo tentativo è lento, il secondo è Caprile a sventarlo, al terzo in un quarto d'ora manda all'angolino, senza nemmeno saltare. Il quarto non va a buon fine, il quinto sì al novantesimo

Sanabria 6 - Parte forte, prendendo un palo dopo una manciata di minuti con una percussione interessante. Per tutto il primo tempo cerca il gol, senza riuscirci.

Ivan Juric 5,5 - Ha bisogno di una vittoria per inseguire il sogno europeo, parte maluccio e deve rincorrere. Quando la recupera, però, non ha grandi frecce al suo arco per vincerla. Lo tradisce Bellanova all'ultimo minuto.