Le pagelle dell'Empoli - Follia di Goglichidze, Fazzini unica luce nel buio degli azzurri

Risultato finale: Empoli-Inter 0-3

Vasquez 5,5 - Il migliore dei suoi nei primi 45 minuti, per diversi interventi tra cui quello sulla punizione di Dimarco, che stava per risultare fatale anche grazie a una deviazione. Peggio nella ripresa, quando avvia di fatto l'azione dello 0-3.

Goglichidze 4 - Serata nerissima per il difensore georgiano che, con un intervento con il piede a martello su Thuram, lascia i suoi in 10 per un tempo e mezzo. Un'inferiorità numerica che pesa.

Ismajli 5,5 - Dopo aver limitato al meglio sia Vlahovic che Lukaku, si ripete tenendo testa alla Thu-La. Quantomeno nella prima parte di gara, perché poi va molto più in sofferenza.

Viti 5,5 - Completa con alterne fortune il trio difensivo, rischiando sul gol di Darmian per sua fortuna annullato per un tocco di mano. Ha delle responsabilità sulla prima rete di Frattesi.

Gyasi 5 - Rispetto ad altre partite, si vede pochissimo in avanti. Ha infatti un gran da fare nel contenere Dimarco, compito in cui fa una tremenda fatica. Dal 77' Sambia sv.

Maleh 6 - Dei due centrocampisti centrali azzurri è quello più intraprendente, con un paio di iniziative offensive oltre a tanta sostanza. Dal 57' Henderson 6 - Dà freschezza alla mediana, in una seconda frazione di gioco complicata per la sua squadra.

Anjorin 6 - Più che stazionare in mediana, in molte occasioni aiuta a creare densità a ridosso della sua area se non proprio davanti a Vasquez. Dal 57' Pezzella 6 - Qualche sgroppata sulla sinistra, che gli vale la sufficienza per lo scorcio di gara che gioca.

Cacace 5 - Non spinge molto sulla sinistra, dove sia Darmian che talvolta anche Bisseck gli creano più di un grattacapo. Tra i più negativi.

Fazzini 6,5 - Gara di enorme sacrifico per il talento empolese, che cerca di dare qualità alla manovra quando può ma per il resto scherma Barella in avvio e più in generale fa molto in fase di non possesso. Decisamente il più positivo in maglia azzurra.

Solbakken 5 - Una conclusione parata da Sommer nei primi minuti e poco altro per l'ex Roma, che non rientra in campo dopo l'intervallo. Dal 46' De Sciglio 5,5 - Va ad agire sulla fascia destra, dove non dà una grande copertura come del resto il compagno Gyasi.

Colombo 5,5 - Non ha molti palloni in area, a maggior ragione dopo l'espulsione. Cerca comunque di fare lavoro sporco per la squadra, ma soprattutto nella ripresa si vede veramente poco. Dal 65' Pellegri 6 - Difficile giudicare la sua prova, per le poche occasioni in cui può mettersi in mostra. In quelle circostanze, non commette errori grossolani.

Roberto D'Aversa 5,5 - Gara chiaramente condizionata dal rosso a Goglichidze. Primo tempo coriaceo, poi la sua squadra crolla nel secondo. Momento di calo, dopo una promettente partenza.