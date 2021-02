Le pagelle dell'Udinese - De Paul inventa, Okaka entra e segna. Becao sbaglia troppo

PARMA - UDINESE 2-2

Musso 6,5 - Se l’Udinese è riuscito a rimontare il match è anche grazie alle parate del numero uno argentino. Nel finale evita il colpo del 3-0, nella ripresa non corre quasi mai pericoli.

Becao 5 - Giornata negativa per il numero 50: regala un calcio di rigore al Parma, va in difficoltà sulle accelerazioni che arrivano dalla corsia mancina. (Dal 46’ Molina 7 - Cambia praticamente il match, sulla corsia destra diventa imprendibile. Continue accelerazioni, è il fattore determinante nella rimonta).

Nuytinck 7 - Passa la partita a rincorrere gli avversari, arrivando sempre in ritardo. In affanno su parecchie giocate del Parma, ma nella ripresa riesce a regalare il gol del 2-2 con un gran colpo di testa.

Bonifazi 6 - Si fa anticipare da Cornelius sulla prima rete, fatica come tutta la retroguardia bianconera. In attacco però prova a creare qualche pericolo.

Stryger Larsen 5,5 - Gara dai due volti. Nella prima frazione si fa saltare sistematicamente, nella ripresa riesce a sfruttare meglio le varie situazioni di gioco. Ma la prestazione resta insufficiente.

Walace 5 - Il direttore di gara lo grazia dopo pochi minuti per uno scontro di gioco su Karamoh. Fa parecchia fatica, soprattutto quando la squadra di D’Aversa riparte in contropiede. (Dal 46’ Nestorovski 6 - Si piazza tra centrocampo e attacco, da quel momento in poi i bianconeri riescono spesso a creare situazioni pericolose).

Arslan 5 - Uno dei peggiori tra i bianconeri, sbaglia anche le giocate più semplici. Troppo timido, dalle sue parti il Parma fa ciò che vuole. (Dall’88’ Makengo s.v.).

De Paul 7,5 - Qualche segnale nel primo tempo è arrivato, ma i pochi spazi soffocano la sua vena creativa. Nella ripresa spacca in due il match e inizia a inventare, come nell’azione del gol di Okaka. È il migliore dei suoi, lo dimostra in ogni gara.

Zeegelaar 5 - Giornata da matita rossa, lascia campo agli attaccanti del Parma e non riesce mai a chiudere la corsia di competenza. (Dal 67’ Ouwejan 6,5 - Il VAR gli nega il gol, ma poi si inventa un assist spettacolare per la rete del 2-2).

Pereyra 5,5 - Partita da dimenticare, sbaglia qualsiasi cosa. Meglio quando si abbassa in mediana, ma serve maggiore convinzione.

Llorente 5,5 - Fa reparto da solo, lotta e scalcia. I palloni però non arrivano, ne gioca davvero pochi. Esce sconsolato, deve ancora ritrovare la forma. (Dal 60’ Okaka 7 - Entra e dopo quattro minuti riapre la partita. Gol da vero attaccante, si sacrifica per la squadra).

Luca Gotti 6 - In campo è un tipo silenzioso, ma molto probabilmente si è fatto sentire negli spogliatoi. I cambi gli danno ragione, riesce a mettere sui binari giusti una partita iniziata malissimo.