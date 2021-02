Le pagelle dell'Udinese - Musso spettatore non pagante, Deulofeu inventa e segna

vedi letture

Udinese-Hellas Verona 2-0

Marcatori: 83' aut. Silvestri, 91' Deulofeu

Musso s.v. Primo tempo da spettatore non pagante, nella ripresa il copione cambia leggermente ma il numero 1 bianconero si sporca pochissimo i guanti. Difficile dare un giudizio.

Bonifazi 6 - Partecipa alla manovra offensiva, sfiora un gol da attaccante ma Barak salva tutto spuntando dal nulla. Nella ripresa viene impegnato spesso, ma gestisce senza problemi.

Nuytinck 6 - Gestisce bene la linea e detta i tempi, in alcuni casi imposta da dietro. Bene nelle chiusure, evita un paio di passaggi dietro la difesa.

Samir 6,5 - Dei tre centrali è uno dei migliori, sfiora il gol con un gran colpo di testa. Diverse chiusure in scivolata disinnescano le giocate degli uomini di Juric.

Stryger Larsen 6,5 - Rispetto al collega di reparto accelera con costanza, quando serve dà una mano in difesa. Gran pallone tra le linee per Deulofeu, sfiora il gol da dentro l’area piccola.

Pereyra 6 - Nella prima parte di gara diventa un fattore determinante, si stacca e spesso galleggia tra le linee non dando punti di riferimento. Cala nel finale di primo tempo, Gotti lo sostituisce per via di un problema fisico. (Dal 46’ Nestorovski 5,5 - Gira a vuoto e crea pochissimo, non dà il cambio di passo all'attacco bianconero).

Walace 6 - Gara ordinata con diversi palloni recuperati in mediana. Per poco non segna un gran gol, ma la conclusione a giro sul primo palo viene deviata da un ottimo Silvestri.

Arslan 5,5 - In mezzo al campo è l’unico che soffre parecchio le offensive di Zaccagni. Commette un paio di falli evitabili, gira a vuoto. (Dal 76’ Makengo 6 - A parte un pallone perso sul limite della propria area fa il suo senza strafare).

Zeegelaar 5,5 - Faraoni lo fa soffrire un bel po', sbaglia anche alcune decisioni. Su un’azione di ripartenza si ferma anziché affondare. (Dal 71’ Molina 6 - Entra col piglio giusto, gran pallone a Deulofeu per il 2-0).

Llorente 6 - Parecchio impegno, quando il gioco si fa duro si mette in mezzo al campo per poter far respirare i suoi. Col passare dei minuti manca la lucidità, sbaglia anche i tocchi più facili. (Dal 76’ Okaka 6 - Buon impatto sulla gara, si muove bene e si fa trovare sul secondo palo. Non serve, ci pensa Silvestri a sbloccare il match).

Deulofeu 7 - È in palla e si vede dopo i primi tocchi. Si muove tra le linee e crea pericoli, le occasioni migliori arrivano proprio dai piedi dello spagnolo. Con l’uscita di Pereyra si abbassa troppo e l’Udinese ne risente, ma quando si rialza i bianconeri portano a casa la partita.

Luca Gotti 6,5 - Gli manca l’uomo migliore, ovvero Rodrigo De Paul. Deulofeu alto crea parecchio scompiglio e i bianconeri creano, poi è costretto a qualche cambio. La squadra regge e conquista la seconda vittoria consecutiva.