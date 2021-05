Le pagelle dell'Udinese - Okaka troppo isolato, Bonifazi errore fatale. Pereyra si sbatte

vedi letture

UDINESE-SAMPDORIA 0-1

Marcatori: 88' Quagliarella

Musso 6 - Voleva concludere senza subire reti, l'estremo difensore argentino subisce pochissimi tiri in porta durante tutto il corso della sfida e viene solo battuto dal calcio di rigore finale di Quagliarella.

Becao 6 - Prestazione ordinata da parte del brasiliano, ha vita facile contro un pacchetto avanzato come quello della Sampdoria che crea abbastanza poco. Fa la voce grossa sui palloni alti. (Dal 90' Ouwejan sv).

Bonifazi 5 - Gioca una grande partita quasi fino al termine della sfida, purtroppo per lui si rende protagonista in negativo dell'episodio che regala il successo alla Sampdoria. Braccio largo e rigore sacrosanto poi trasformato da Quagliarella.

Zeegelaar 6 - Dopo il Napoli ecco la seconda partita consecutiva da centrale di sinistra della difesa a tre, una buona prestazione la sua senza alcuna sbavatura nonostante sia un ruolo nuovo per l'olandese. (Dal 59' Samir 6 - Prosegue il buon lavoro del compagno sostituito).

Molina 5,5 - Comincia spingendo tanto sull'acceleratore, tante cavalcate lungo la corsia destra. Cala un po' di intensità nella fase centrale della sfida e riduce la spunta che lo ha sempre contraddistinto.

De Paul 6 - Soltanto a sprazzi si vede il De Paul delle grandi occasioni, si accende ad intermittenza è quando lo fa è un piacere vederlo giocare. Si costruisce una grande occasione personale nella ripresa ma sbaglia il tiro a pochi passi da Audero.

Walace 5,5 - Si abbassa a ricevere per far partire l'azione dell'Udinese, soffre la marcatura stretta da parte di Gabbiadini che gli lascia davvero pochi centimetri per orchestrare la manovra friulana.

Makengo 6 - Si porterà dietro forse qualche rimpianto il centrocampista francese, fa sempre quasi tutto bene ma spesso sceglie la soluzione sbagliata soprattutto in area di rigore avversaria. Dal punto di vista agonistico comunque c'è sempre. (Dal 59' Forestieri 5,5 - Entra e non dà quella scossa che si aspetterebbe il tecnico).

Stryger Larsen 5,5 - Maggiormente in sofferenza rispetto a Molina, sulla sua corsia di competenza infatti dimostra qualche difficoltà nel contenere sia Leris che il solito Candreva.

Pereyra 6 - Come sempre si cerca e si trova con Rodrigo De Paul, gira prima alla spalle di Okaka e poi di Llorente trovando anche spazi interessanti per rendersi pericoloso.

Okaka 5 - Una partita troppo complicata per il grande ex di turno, sulle sue spalle il peso dell'attacco dell'Udinese ma non riceve praticamente mai alcun pallone giocabile per rendersi pericoloso. Troppo isolato. (Dal 75' Llorente sv).

Luca Gotti 5,5 - Una partita a scacchi contro Claudio Ranieri, il tecnico avversario prova ad inaridire le fonti di gioco friulane ma la sua squadra prova sempre la solita soluzione con le giocate personali di Rodrigo De Paul. C'è da dire che non rischia praticamente mai nulla, battuta da un tocco di mano ma non riesce a trovare il modo giusto per pungere in zona offensiva.