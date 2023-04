Le pagelle della Fiorentina - Che spalle Cabral. Tanti sopra il sei, l'unico sotto è Ikoné

Risultato: Cremonese - Fiorentina 0-2

Terracciano 6,5 - Pizzica il diagonale iniziale di Tsadjout con un tocco provvidenziale a evitare il peggio. Più agevole l'intervento a fermare Dessers, provvidenziale a uscire a valanga su Buonaiuto.

Dodo 6,5 - Ha da tenere a bada un treno come Valeri e decide con coscienza di limitare il suo spirito arrembante per non lasciargli spazi. Assolve al suo compito e nel finale ha modo anche di spingere.

Quarta 6,5 - Aggressivo nelle letture e nei contrasti con i quali gioca d'anticipo, gli errori di posizionamento o intervento sono quasi nulli. Per di più si mette in evidenza anche tirando in porta.

Igor 6 - Poco lavoro nella prima frazione, grazie alla solidità della sua squadra e alla scarsa concretezza offensiva grigiorossa. Qualche grattacapo in più nella ripresa, lo aiuta anche Terracciano.

Biraghi 6,5 - Scodella un pallone perfetto con il piede debole sulla testa di Cabral con cui la partita si sblocca, potrebbe poi raddoppiare ma lì manca di precisione. Prova comunque col segno più.

Amrabat 6,5 - Qualcuno si è accorto che sta osservando il Ramadan? Ad osservare quanto corre e si spende sul rettangolo verde dello Zini, più d'uno avrà pensato che è impossibile. Tutto vero.

Mandragora 6,5 - Protagonista della mediana, dà i tempi alle manovre oltre che rendersi prezioso anche in fase di non possesso. Nell'azione dello 0-1 la palla passa anche dai suoi piedi, non a caso. Dall'86' Castrovilli sv.

Ikone 5,5 - Primo a calciare in porta del match, forse non si aspettava tanta generosità da Barak e perde l'attimo e la chance. Se altri suoi compagni, in un modo o nell'altro, si rifanno lui no. Dall'86' Brekalo sv.

Barak 6,5 - Molto movimento, non dà punti di riferimento alla difesa di casa. Protagonista di molte azioni nel primo tempo, si prende qualche rimprovero da Italiano ma contribuisce alla causa. Dal 69' Bonaventura 6 - Cinque minuti dopo il suo ingresso arriva il rigore che spiana la strada, non serve chissà che contributo da parte sua. Si limita all'amministrazione.

Gonzalez 6 - Tra i meno in mostra nel primo tempo, ci si ricorda di una sponda di petto e un gol mangiato in sospetto fuorigioco. In tutto questo, comunque, trasforma lui il rigore della serenità.

Cabral 7 - Si è caricato sulle spalle il peso offensivo della Fiorentina nel 2023 e allo Zini fornisce un'altra riprova, incornando di testa il vantaggio. Non contento, procura anche il rigore del bis. Dall'82' Jovic sv.

Vincenzo Italiano 7 - Approccio perfetto della sua squadra, che domina in lungo e in largo il primo tempo ma - classicone di questa stagione - segna un solo gol a fronte di tanti altri possibili. Per metà secondo tempo la Cremonese reagisce e limita i viola, che però sfruttano al meglio un episodio e indirizzano al meglio la partita e, assieme, si assicurano un doppio vantaggio per i 90 minuti conclusivi.