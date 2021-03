Le pagelle della Juve - Bernardeschi, finalmente! Morata serve come il pane a Pirlo

JUVENTUS-SPEZIA 3-0

(62’ Morata, 71’ Chiesa, 88’ Ronaldo)

Szczesny 6,5 - Poco o nulla da fare, fino all’ultimo secondo. Lo Spezia gioca, ma tira poco. Serata di ordinaria amministrazione, poi nega il rigore a Galabinov e si prende un pezzo di gloria personale.

Danilo 6,5 - Alzi la mano chi a inizio stagione l’avrebbe indicato come principale ancora di salvezza difensiva della Juve. Alzi la mano chi trova una sua sbavatura stasera. Anche pericoloso in fase offensiva quando la squadra non gira.

Demiral 5,5 - Un voto in meno, secco, per l’errore finale. Un intervento inutile: per sua fortuna Szczesny neutralizza Galabinov dal dischetto. Fin lì, va detto, tutto più che bene.

Alex Sandro 6,5 - Non è il suo, tiene botta con le armi che ha. E un paio di lanci sono più che interessanti.

Frabotta 5,5 - Titolare in extremis, parte con un giallo scuro che gli costerà la Lazio. Cerca il fondo, incide ben poco sulla gara. (Dal 61’ Bernardeschi 7 - L’arma in più, decisamente a sorpresa viste le ultime uscite. Pirlo lo butta dentro, lui gli cambia la partita).

Chiesa 7 - Tra i migliori anche quando la Juve stenta, è vivace e pungente. Il gol è, a suo modo, un piccolo capolavoro di equilibrio e reattività. (Dal 72’ Ramsey s.v.).

Bentancur 6 - Dai suoi piedi passa la transizione per il 3-0 di Ronaldo. Prima e dopo, gara più tendente alla mediocrità che altro. Ma regge.

Rabiot 6 - Solido, senza fare capolavori. Cresce nella ripresa, come tutta la Juve. Non sarà mai il giocatore che ruba l’occhio, ma sbaglia poco.

McKennie 5,5 - Costretto agli straordinari e si vede. Traccheggia senza infilarsi negli spazi come sa fare quando è in vena. (Dal 61’ Morata 7 - Dentro in sessanta secondi. Pirlo lo butta in gara, lui ringrazia e segna il gol facile. Il quinto in campionato, il primo in A nel 2021. È il centravanti di cui questa squadra ha bisogno).

Kulusevski 5,5 - L’ingresso di Morata rende evidente quel che alla Juve serve e che lui non può essere. Ectoplasma da attaccante, si ravviva quando torna nei metri che gli sono più congeniali. (Dall’88’ Di Pardo s.v.).

Ronaldo 6,5 - Gara numero 600 in campionato, la bagnerebbe volentieri col gol ma nel primo tempo il palo gli dice no e deve aspettare fino alla fine. Il suo sigillo, comunque, c’è.

Pirlo 6,5 - In difesa è emergenza piena, perde anche De Ligt all’ultimo e s’arrangia come può. Le sue mosse danno i frutti sperati, tiene aperto il sogno scudetto con una vittoria più sofferta di quel che dice il risultato. Ora spera di recuperare forze.