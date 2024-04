Le pagelle della Juventus - Alcaraz e Weah nulli. Allegri si salva con Vlahovic e Yildiz

vedi letture

Risultato finale: Cagliari-Juventus 2-2

Szczesny 6 - Stoico vista la frattura al naso rimediata una settimana fa. Un paio di parate di pregevole fattura, ma anche un rigore procurato.

Gatti 6 - Il migliore del tridente bianconero. Per personalità, impegno e qualità.

Bremer 5 - Regala il rigore del vantaggio e nella ripresa prende subito un giallo.

Danilo 5,5 - L'attacco mobile del Cagliari gli toglie qualche riferimento. Lui d'esperienza tiene botta.

Weah 4,5 - Torna titolare dopo oltre due mesi. Per quanto visto all'Unipol Domus si capisce il perché Allegri lo abbia tenuto spesso e volentieri fuori. Dal 68' McKennie 6 - Aggiunge dinamicità ad una mediana troppo ferma.

Alcaraz 4,5 - Seconda gara dal 1' in bianconero, ma si fa notare solo per il sopracciglio aperto da Mina. Impalpabile è dir poco. Dal 46' Yildiz 6,5 - Il turco ha sempre una scintilla a disposizione nei piedi e, infatti, con lui in campo la squadra cresce. Suo il pallone che porta all'autorete di Dossena.

Locatelli 5 - L'ex Sassuolo si impegna come al solito, ma soffre tantissimo la dinamicità dei sardi. Un vecchio spot recitava "Locatelli fa le cose per bene". Non stasera. Quantomeno non quello della Juve. Dal 74' Milik 6 - Fa massa in avanti tanto che la sua presenza negli ultimi 16 metri "costringe" Dossena all'autorete del 2-2.

Rabiot 6 - Lavoro fuori dai riflettori. Forse anche troppo. Sul finire del match ha, però, il merito di recuperare il pallone da cui nasce l'azione del secondo gol.

Cambiaso 6 - Prima frazione di sofferenza, mentre nella ripresa cambia almeno tre ruoli. Dà tutto. Costantemente. Uno dei migliori. Dall'85' Iling Jr. SV

Vlahovic 6,5 - Il serbo è l'unica vera arma dell'attacco bianconero: la punizione è una perla. Oltre a questo lotta con tutta la difesa avversaria senza risparmiarsi mai.

Chiesa 5,5 - Corre tanto, ma di decisività davvero poca. Se questa è la chiesa al centro del villaggio bianconero, c'è da continuare nei lavori di ristrutturazione.

Massimiliano Allegri 5,5 - La scelta di Alcaraz titolare si dimostra sbagliata, poi sul doppio svantaggio decide di mettere in campo tutte le punte a disposizione togliendo faticatori d'acqua. Alla fine agguanta il pareggio perché la qualità premia sempre. Anche se da una squadra in lotta per la Champions come quella bianconera la prestazione in terra sarda è da considerare comunque poco positiva.