Le pagelle della Juventus - Kulusevski e Frabotta i migliori. Chiesa entra alla grande

vedi letture

Juventus-SPAL 4-0

(17' Morata, 33' Frabotta, 79' Kulusevski, 90'+4 Chiesa)



Buffon 6 - Dica 43, come gli anni che festeggia a mezzanotte. Prima parata vera dopo 73 minuti: a parte alcune fasi del match, vive una serata da attento spettatore, ma pur sempre spettatore.

Dragusin 6,5 - Quel che colpisce è la giovane età. Perché sarà pure una partita semplice, ma questa definizione è solo sulla carta e va tradotta in campo. Ruvido quel che basta, preciso. Da blindare.

Demiral 6,5 - Lì dietro non c'è storia, e la retroguardia bianconera non soffre davvero mai. Anche grazie al turco, che se pure ha mal di pancia sfrutta ogni occasione per dimostrare che c'è e un po' di spazio in più lo merita. (Dall'83' Da Graca s.v.).

De Ligt 6,5 - Senza nulla togliere agli avanti spallini, è quasi sprecato in Coppa Italia. Giganteggia, che altro potrebbe fare.

Frabotta 7.5 - Senza pensarci più di tanto, s'avventa sulla palla che vale il 2-0 e il suo primo gol con la Juventus. Uno stantuffo continuo, servirebbe volentieri il bis. (Dal 66' Alex Sandro 6 - Ha bisogno di rimettere benzina nel serbatoio, quale occasione migliore).

Bernardeschi 5,5 - Dicasi jolly, forse in questo suo saper fare di tutto un po' può trovare la sua vera dimensione in questa Juve. Stasera, però, così così prima dell'infortunio, e se non approfitta di queste occasioni è più dura. (Dal 46' Di Pardo 6 - Altro giovanissimo nelle scelte di Pirlo, molto attento con poche concessioni offensive).

Fagioli 6 - Allegri, a cui piaceva tantissimo, diceva che fosse un piacere vederlo giocare. Alla prima coi grandi, lo fa senza paura di prendersi delle responsabilità ma con qualche imprecisione di troppo. (Dall'87' McKennie s.v.).

Rabiot 7 - Da una sua incursione nasce il rigore che sblocca la gara. Una bella prova dopo un periodo di difficoltà, in una partita oggettivamente alla portata.

Ramsey 6 - Sempre essenziale, sulla fascia e tra le linee, cerca il gol ma si accende a fasi alterne.

Kulusevski 7,5 - L'azione del 2-0 è un autentico show al servizio della squadra, poi cerca e trova la gloria personale. Nuove conferme all'attenzione sul mercato: la Juve tratta Scamacca, ma la quarta punta è in casa. E che punta.

Morata 6,5 - Chiamato al dischetto in assenza di Sua Maestà, è gelido e spiazza Berisha. Ci prova anche su azione, poi esce zoppicante e preoccupa i suoi tifosi. (Dal 66' Chiesa 7 - Scalpita, entra in partita nel miglior modo possibile. Propizia il 3-0 e segna il definitivo 4-0, difficile chiedere di più).

Pirlo 7 - Il coraggio di puntare sui giovani non gli è mai mancato e lo ribadisce sin dal primo minuto in Coppa Italia. Sette vittorie su otto in questo 2021: battere la SPAL è impresa alla portata, dato che la critica è sempre in cerca di conferme le andremo a pescare nel febbraio di ferro e fuoco che si è appena regalato. A Torino vincere è la regola numero uno, l'unica, e lo fa. Ottimo il tempismo sui cambi, in un momento nel quale qualche affanno c'era.