Le pagelle della Juventus - Vlahovic in area è dominante, McKennie super alla 100ª

Szczesny 6 - Ottimo su Kamada nel primo tempo, può poco sull'ottimo tiro a giro di Luis Alberto.

Gatti 6 - Non sempre preciso ma non compie errori gravi e, anzi, mura Immobile a inizio ripresa.

Bremer 6 - Presidia tutta la sua area e dove non ci può arrivare usa le cattive, a costo di prendersi un giallo. Commette una leggerezza nell'appoggio a Cambiaso che costa il gol di Luis Alberto.

Danilo 6.5 - Braccetto sinistro, con licenza anche di sganciarsi e accompagnare la manovra. Il brasiliano si ritrova dalla sua parte Felipe Anderson riuscendo a disinnescarlo.

McKennie 7.5 - Presenza numero 100 con la maglia della Juventus, onorata con un'ottima prestazione da esterno destro. Dalla sua parte nascono tutte le reti. Vlahovic fa un capolavoro in occasione del 3-1, ma che bello il suo traversone. Dal 72' Weah sv.

Miretti 6 - Inizio non facilissimo con un cartellino giallo che gli viene sventolato dopo 8'. Non troppi palloni toccati ma entra nell'azione che porta al gol del vantaggio con l'uno-due con McKennie. Dal 59' Fagioli 6 - Entra bene in partita, un paio di spunti interessanti.

Locatelli 7 - Grande prestazione come perno del centrocampo. Assist per Vlahovic, avvia l'azione che porta al raddoppio di Chiesa. E dà una mano in difesa murando anche le iniziative avversarie.



Rabiot 6.5 - Svaria nella seconda metà di campo, quasi sempre preciso, assiste involontariamente Chiesa nell'occasione del 2-0 e impegna Provedel nella ripresa. Non è dominante come in molte altre occasioni, ma comunque prezioso.

Kostic 6 - L'azione offensiva bianconera si sviluppa fondamentalmente sull'out opposto. Il serbo presidia la sua zona senza spingere troppo. Dal 59' Cambiaso 5.5 - Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo regala di fatto il gol che riaprirebbe la partita.

Vlahovic 8 - Quattro presenze, altrettante reti. Il serbo dà sfoggio delle sue abilità balistiche e tecniche. Due reti una più bella dell'altra, in area è dominante. Era tra i sacrificabili sull'altare del bilancio, la sua permanenza si sta rivelando provvidenziale. Dall'84' Kean sv.

Chiesa 7 - Agisce più decentrato di Vlahovic ma per questo non è meno letale. Nel momento in cui la Lazio spinge con maggiore insistenza ecco il suo esterno sinistro che sorprende Provedel. Dall'83' Milik sv.

Allenatore Massimiliano Allegri 7 - Una Juventus pratica ma non certo brutta, lascia alla Lazio il possesso palla per colpire con una manovra veloce. Conferma McKennie esterno destro ed è una mossa felicissima. E un Vlahovic così poi ti rende la vita più facile.