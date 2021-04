Le pagelle della Lazio - Ancora decisiva la zona Caicedo. Lazzari croce e delizia

LAZIO-SPEZIA 2-1

Marcatori: 56' Lazzari (L), 73' Verde (S), 88'rig. Caicedo (L)

Reina 6 - Sempre sicuro e attento fra i pali, ma non può niente sul capolavoro di Verde.

Marušić 6 - Decisamente meglio nel primo tempo. Nella ripresa, cade dopo un lieve contatto con Gyasi. Dal cross successivo arriva il gol del pari dello Spezia.

Acerbi 6,5 - Solito muro in difesa, non corre mai pericoli.

Radu 6 - 402 presenze con la Lazio, come lui nessuno mai. Record di presenze festeggiato con la vittoria ed una buona prestazione.

Lazzari 6 - Non solo le solite sgroppate sulla fascia, trova anche una rete pesantissima dopo l'ennesima fuga a tutto campo. Per non farsi mancare nulla ci aggiunge anche la reazione su Agudelo ed il rosso nel finale.

Milinkovic-Savic 5,5 - Non è il solito Sergente. Mancano i suoi inserimenti e le sue percussioni palla al piede. (Dal 73' Akpa Akpro S.V)

Leiva 6 - Solita diga in mezzo al campo, da un suo recupero nasce l'azione del gol di Lazzari. (Dal 77' Cataldi S.V)

Pereira A. 5,5 - Qualche bella giocata, ma prendo un giallo abbastanza presto e rischia un paio di volte di prendere il secondo. Per questo motivo Inzaghi lo richiama in panchina ad inizio ripresa.(Dal 52' Luis Alberto 6,5 - Passata la paura, entra in campo nella ripresa ed è subito decisivo. Assist al bacio per la rete di Lazzari)

Lulic 5,5 - Spinge poco dalla sua parte ed in fase di contenimento soffre un po' troppo. (Dal 52' Fares 6 - Più spinta sulla fascia, mette pressione alla difesa dello Spezia. )

Immobile 6 - Il gol non arriva, forse anche per un eccesso di egoismo. In un paio di occasioni cerca l'assist per i compagni, quando forse avrebbe dovuto essere un po' più egoista. (Dal 73' Caicedo 6,5 - Manda in rete dagli undici metri un pallone pesantissimo. Decisivo per la vittoria biancoceleste. )

Correa 6 - Ha una buona occasione in avvio, ma spara alto. Nel finale prende il secondo giallo e sarà costretto a saltare la prossima sfida.

Simone Inzaghi 6 - Sull'1-0, nella ripresa, toglie qualità ed inserisce quantità per cercare di mantenere il vantaggio contro un ottimo Spezia. Tempo un paio di minuti e lo Spezia pareggia. Per sua fortuna esiste la zona Caicedo, con il Panterone che nel finale trova la rete dal dischetto.