Le pagelle della Lazio - Immobile spuntato, Casale soffre. Luis Alberto Mago ma è un'illusione

Risultato finale: Juventus-Lazio 3-1

LAZIO

Provedel 6 - Vlahovic lo colpisce a freddo, Chiesa lo beffa sul primo palo cogliendolo in fallo. Non nella sua giornata migliore, tiene comunque a galla i suoi con un paio di interventi degni di nota, in particolare su Rabiot a inizio secondo tempo che permette alla Lazio di rimanere in partita

Marusic 5,5 - Soffre dalla sua parte, dove Chiesa si allarga e lo punta spesso. Va in difficoltà nell'uno contro uno cedendo spesso il passo.

Casale 5 - Troppo largo, così come il suo compagno di reparto, sul gol di Vlahovic, troppo leggero sul bis del serbo quando gli concede di stoppare e spostare la palla sul destro: due "errorini" che hanno un peso specifico enorme.

Romagnoli 5,5 - Insieme al compagno di reparto crea il buco nel quale si infila Vlahovic per il vantaggio bianconero. Cerca di tenere il reparto corto guidando i suoi, ma soffre sempre contro il duo bianconero.

Hysaj 5,5 - Dalla sua parte arriva il vantaggio bianconero: McKennie lo salta spesso troppo facilmente. Soffre tutto il primo tempo per un problema all'occhio sinistro, fin quando Sarri decide di lasciarlo negli spogliatoi. Dal 46' Pellegrini 5,5 - Ci mette il cuore e l'anima, ma sbaglia qualche appoggio di troppo, soprattutto in avanti, vanificando un paio di situazioni interessanti.

Kamada 6 - Uno dei pochi a salvarsi nel pomeriggio laziale: cerca sempre l'inserimento alle spalle dei difensori, sembra quasi l'unico a crederci. Dal suo sinistro arriva anche la migliore occasione laziale - gol a parte - ma trova un grande riflesso di Szczesny. Dal 78' Guendouzi sv

Cataldi 5,5 - Soffre l'aggressività bianconera in mezzo al campo che lo costringe a giocare sotto pressione e a un tocco. Prova a salire alla distanza, ma non accende mai la luce. Dal 46' Rovella 5,5 - Sarri lo inserisce per cercare quelle geometrie che erano mancate nel primo tempo, lui prova a prendersi sulle spalle la manovra senza però garantire quella continuità di giocate che sarebbe servita per impadronirsi del centrocampo.

Luis Alberto 6,5 - Quasi un'ora a trotterellare in mezzo al campo pur con qualche buona idea, non recepita dai compagni, poi estrae dal cilindro il coniglio che illude i biancocelesti dimostrando di essere ancora una volta un "Mago".

Felipe Anderson 5,5 - Prova qualche accelerazione delle sue, ma l'aggressività e la veemenza della Juventus lo frenano. Se si va sul piano fisico non è la sua partita e questa non fa eccezione nonostante un paio di spunti che avrebbero potuto avere miglior fortuna. Dal 73' Pedro sv

Immobile 5 - Polveri bagnate per l'attaccante laziale. Corre, corre troppo, perdendo lucidità e finendo per farsi prendere dalla voglia di strafare senza rendersi utile alla causa. Dal 68' Castellanos 5,5 - Entra quando il match è ormai andato, i palloni giocabili dalle sue parti si vedono con il contagocce e lui non riesce mai ad avere quello giusto.

Zaccagni 5 - Mai in partita. Cerca qualche serpentina delle sue, ma sbatte quasi sempre sul muro bianconero. Prova anche la conclusione senza chiamare mai Szczesny al grande intervento.

Maurizio Sarri 5,5 - Quella della sua Lazio è un problema di "cilindrata", come ha spesso sottolineato, ma sta a lui trovare la ricetta per risolverlo e per far sì che non ricapiti. Contro la Juventus si sono palesati i soliti problemi, la prova di maturità non è stata superata.