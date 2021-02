Le pagelle della Lazio - Luis Alberto MVP, Muriqi si divora un gol. Milinkovic double face

Lazio-Sampdoria 1-0

(24' Luis Alberto)

Reina 5,5 - Stranamente impacciato con la palla tra i piedi, rischia grosso a inizio partita e ci riprova nella ripresa. Poco da fare tra i pali.

Patric 6,5 - Chiude nervoso come tutta la Lazio, l'ingresso di Damsgaard lo manda in crisi come tutta la retroguardia. Per ampi tratti il migliore dei tre.

Acerbi 6,5 - Musica maestro. In una partita di grande sofferenza, i biancocelesti rischiano davvero poco per quanto riguarda la difesa. A lui la bacchetta da direttore d'una orchestra perfetta.

Musacchio 6 - I dubbi restano. Non sulla sua prestazione: più che positiva in generale. L'intervento su Quagliarella, però, non convince.

Marusic 6 - Spinge tanto, impegna Audero, cerca di aiutare i compagni, mette Muriqi a porta vuota. Qualche difficoltà difensiva, ma se il 94 avesse segnato non se ne parlerebbe.

Milinkovic-Savic 6,5 - Uno a uno, gli altri tenori lo lasciano solo a tenere in piedi la baracca. Se la mette sulle spalle e per buona parte della gara è dominante. Aveva già in cascina l'assist per Luis Alberto. Da metà della ripresa in poi, spegne del tutto la spina, tra errori e orrori sia difensivi che offensivi. Mezzo voto in meno.

Leiva 6,5 - È ovunque. Rompe e costruisce, finché è in campo la mediana ligure non alza mai la testa. Uno così fa comodo in Champions, infatti esce ben presto. (Dal 63' Escalante 6 - Difende con le unghie e con i denti un vantaggio fragile).

Luis Alberto 7 - Conferma: quest'anno segna più di quanto non ispiri i compagni. Sfiora subito il gol, poi lo trova e mette in discesa la partita per i suoi; all'ora di gioco va a prendere fiato: martedì arrivano i campioni d'Europa. (Dal 63' Muriqi 4,5 - L'unica cosa difficile del pallone che gli serve Marusic era sbagliare. Si divora un gol già fatto).

Lulic 5,5 - Torna titolare oltre un anno dopo l'ultima volta: un po' di ruggine è fisiologica e perdonabile. Ammonito, saluta la contesa non prima di aver cercato un ambizioso tiro in porta dalla distanza. (Dal 55' Fares 6 - Il migliore dei subentrati. Si propone, tira in porta: fosse recuperato, sarebbe una gran notizia per i suoi).

Correa 6,5 - Promette fuochi d'artificio in avvio: l'intesa con Luis Alberto regala la prima vera palla gol della partita e tanto altro. Inzaghi pensa al Bayern e lo toglie. (Dal 55' Akpa-Apro 5,5 - Impatto minimo sulla partita).

Immobile 5,5 - Oggi spegne trentuno candeline: lo fa a digiuno. Poco coinvolto in avvio, più Inzaghi lo lascia solo e più cresce: non abbastanza da diventare davvero pericoloso. (Dall'86' Caicedo s.v.).

Inzaghi 6 - Inizia con l'undici tipo, finisce con la testa tutta rivolta al Bayern Monaco. Difficile dargli torto, il problema è che la sua Lazio non chiude la partita nel primo tempo come aveva forse pianificato e soffre fino all'ultimo. Ci può stare, ma rischia grosso. Alla fine porta a casa il risultato: ora cercherà l'impresa.