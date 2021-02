Le pagelle di Parma-Bologna 0-3 - Barrow top, Sansone ispirato. Kucka l'unico ducale a salvarsi

vedi letture

Parma-Bologna 0-3

Marcatori: 12’ e 33’ Barrow, 92' Orsolini

PARMA

Sepe 5 - Spiazzato da Barrow in entrambi i gol. Forse sul secondo poteva fare qualcosa in più. Male sul 3-0 di Orsolini

Bani 5 - Ex di turno del match. Da un suo fallo ai 20 metri nasce il vantaggio felsineo. Per il resto soffre la presenza di Sansone dalla sua parte. (dal 45’ Man 5,5 - Entra per fare l’esterno destro del tridente offensivo ma la squadra pare aver alzato bandiera bianca)

Osorio 5 - Nel primo tempo funge da perno centrale della difesa a tre e soffre. Nella seconda frazione con la difesa a quattro sembra un po’ più a suo agio.

Bruno Alves 5 - Gioca centrale di sinistra nel tridente difensivo e prova a lanciare la squadra ma senza grande costrutto. Un pochino meglio nella ripresa

Conti 5 - Inizio impreciso condito anche da un cartellino giallo. In avanti neanche uno spunto positivo.

Kucka 6- E’ il più pimpante dei suoi fin dalle prime battute del match. Se c’è un giocatore che merita la sufficienza piena fra i ducali nonostante la sconfitta e la brutta prestazione questo è senza dubbio lui. (dall’81’ Hernani sv)

Brugman 5,5 - Gestisce i tempi del gioco ducale. Buona conclusione al 28’ che impensierisce Skurupski. Nella mediocrità assoluta del Parma appare comunque fra i meno peggio. (dal 55’ Cyprien 5 - Entra male. Da parte sua alcun apporto positivo)

Kurtic 4,5 - Non si vede praticamente mai. (dal 70’ Mihaila 6 - Un buon tiro. E’ senza dubbio il migliore fra i subentranti scelti da D’Aversa)

Gagliolo 5 - Schierato esterno di centrocampo non rende al meglio. Nel secondo tempo torna a fare il terzino e l’occasione migliore dei suoi arriva proprio da una sua conclusione

Gervinho 4,5 - Un fantasma per i primi 45’ di gioco. Deve stare centrale ma automaticamente va sull’esterno sinistro per trovarsi spazi e palloni. Peccato ci sia anche Tomiyasu. Negli ultimi minuti del match sembra un po’ più mobile ma in maniera assolutamente sterile.

Cornelius 4,5 - Un paio di sponde nella prima frazione e niente altro. Ma davvero niente altro. (dal 55’ Zirkzee 5,5 - Esordio in Serie A per il gioiellino del mercato ducale. La gara sembra già compromessa e lui si fa notare per un paio di spunti a ridosso del 90’)

All. D’Aversa 4,5 - Nel primo tempo la squadra è schierata con 3-5-2 e non ha né tempi di gioco né le giuste misure. Il Bologna sente l’odore del sangue e ne approfitta. Nella ripresa si torna al 4-3-3 e le cose vanno un pochino meglio anche se la gara non appare mai in discussione. La sensazione, ad oggi, è che questo Parma sia la squadra più in difficoltà dell’intero campionato. Gli innesti del mercato possono essere l’ultima ancora di salvezza per evitare l’irreparabile.

BOLOGNA

Skorupski 6 - Buona parata su Brugman al 28’. Per il resto vive da spettatore il resto della gara.

Tomiyasu 6,5 - Buona chiusura in scivolata su Kucka subito dopo il vantaggio di Barrow. Prestazione solida come di consueto quando gioca terzino. E’ quello il suo ruolo senza alcun dubbio. Non sbaglia una diagonale.

Danilo 6 - Normale amministrazione. Gli avanti del Parma si fanno vedere il giusto e lui passa una serata tranquilla.

Soumaoro 6 - Vedi Danilo.

Dijks 6 - Prende una botta a metà primo tempo e si gestisce. Gestisce senza fatica le avanzate del Parma.

Schouten 6 - Dinamico. Utile. Concreto. (dall’88’ Poli sv)

Svanberg 6 - Insieme al compagno di mediana lotta su tutti i palloni e non sfigura. (dal 66’ Dominguez 6 - Entra a gara già terminata. Un buono spunto verso il finire del match )

Skov Olsen 5,5 - Il meno pimpante dei tre dietro a Barrow. Nella ripresa prova a farsi vedere un po’ di più ma quando la partita è già assestata sul 2-0. (dal 66’ Orsolini 6,5 - Tenta in tre occasioni la via del gol e l’ultima è quella buona)

Soriano 7 - Costruisce insieme a Sansone il gol del 2-0. Prestazione da cervello pensante della squadra. E’ il motore del Bologna di Mihajlovic. Rifinisce sul 3-0 di Orsolini

Sansone 7 - Pallone col contagiri per la testa di Barrow in occasione del primo gol. Sfera in profondità anche per il raddoppio del gambiano. Il migliore per continuità finché rimane in campo. (dal 66’ Vignato 6 - Normale amministrazione)

Barrow 7,5 - Due conclusioni in porta e due gol. Più tanto movimento. Sul finire del match s’inventa una genialata per mandare in porta Orsolini che non viene sfruttata a dovere. (dall’82’ Palacio sv)

All. Mihajlovic 7 - La sua squadra porta a casa tre punti con una scioltezza imbarazzante. Barrow, Soriano e Sansone fanno quello che vogliono senza alcun problema. Il Parma è poca cosa e si vede. Bene l’inserimento di Orsolini sul finire del match)