Le pagelle di Pioli: troppo turnover. Ha spremuto il Milan fino all'ultima goccia?

“Troppo turnover in una competizione che per parola della dirigenza è considerata importante”, scriviamo su TMW a commento della pagella di Stefano Pioli, tecnico di un Milan che anche ieri non è andato oltre il pareggio contro la Stella Rossa ma che ha comunque trovato la qualificazione. I voti, così come i commenti, non sono entusiastici per l’allenatore: “La squadra pare aver perso il filo logico”, scrive la Gazzetta dello Sport. Per Tuttosport, invece, “è come se avesse spremuto il Milan e non trovasse più una goccia di succo”.

Le pagelle di Pioli

TMW 5

La Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 5

la Repubblica 6

Corriere della Sera 5,5