Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di venerdì 9 luglio 2021

vedi letture

Si avvicina la finale di Euro 2020. Domenica a Wembley l'Italia sfida l'Inghilterra, una sfida complicata non solo per la qualità della squadra di Southgate, ma anche per questioni ambientali: i Tre Leoni saranno accompagnati dal ruggito di Wembley, quasi al massimo della capienza in barba alla crescita dei contagi nel Regno Unito. Di questo e tanto altro scrivono i quotidiani oggi, venerdì 9 luglio 2021, in edicola.