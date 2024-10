Leao rinasce con il Portogallo. Per A Bola è il migliore in campo: "Stupefacente, sublime"

Il Portogallo ha vinto 3-1 in Nations League contro la Polonia fuori casa e Rafael Leao si è reso protagonista di una gara da 8 in pagella, almeno secondo A Bola, che lo ha indicato come il migliore in campo. Il gol di CR7 infatti è stato merito del milanista, che prima ha saltato diversi avversari e poi ha colpito il palo, permettendo all'ex Real Madrid di ribadire in rete la ribattuta.

Questo il giudizio di A Bola su Rafael Leao dopo la partita di ieri: "Stupefacente. Non appena lo si vede superare il primo, si trattiene il fiato, perché il pericolo è in arrivo. E' magia in movimento. Forza, tecnica e gestione della palla, in perfetta armonia, da parte di questo attaccante che ha fatto a pezzi la squadra polacca in diverse occasioni. In occasione del gol di Ronaldo, è stato lui ad andare dappertutto, passando da uno e dall'altro, finché il suo tiro non ha colpito il palo. Il secondo (60') è stato ancora più brillante: si è fatto sorprendere in diverse occasioni, fino a 'regalare' il gol a Bruno Fernandes, che non è riuscito a capitalizzare. Sublime".

Polonia - Portogallo 1-3: 26' Bernardo Silva (POR), 37' Cristiano Ronaldo (POR), 78' Zielinski (POL), 88' aut. Bednarek (POR)