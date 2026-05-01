Lecce, Banda verso la sfida di Pisa: "Dobbiamo dare tutti qualcosa in più, oggi vale tanto"
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Lameck Banda, attaccante del Lecce, ha presentato così la sfida contro il Pisa ai microfoni di Dazn: “Penso sia una partita davvero importante, ma ci aspetta un impegno difficile, contro un avversario tosto. Abbiamo lavorato bene in settimana, per uscire da questa gara con i trepunti. Servirà grande concentrazione in tutte le fasi della partita. Lavorare in ritiro ci è servito, ognuno di noi deve dare qualcosa in più perché per noi è un momento clou e vogliamo la salvezza”.
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