Lecce, Berisha fuori uso fino a fine stagione si sfogia sui social: "Sono davvero devastato"

Arrivano brutte notizie in casa Lecce, che dovrà fare a meno di Medon Berisha fino al termine della stagione. Il centrocampista giallorosso ha riportato un nuovo infortunio durante una seduta di allenamento e non tornerà a disposizione prima della fine del campionato. A fare chiarezza è stato lo stesso club salentino con una nota ufficiale, spiegando che il problema è nato durante un lavoro differenziato: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha, nella seduta d’allenamento in differenziato di sabato scorso, ha riportato un infortunio al retto femorale destro".

Gli esami successivi hanno evidenziato una situazione più complessa del previsto: "Il controllo strumentale ha evidenziato una lesione del tendine riflesso del retto femorale destro. Si tratta di un infortunio intervenuto in una zona differente rispetto alla precedente lesione, occorso durante una fase di cauta riatletizzazione". Il club ha inoltre reso noto che il giocatore si sottoporrà a una consulenza specialistica in Finlandia per valutare l’eventuale intervento chirurgico, ma in ogni caso è escluso il rientro in questa stagione.



Attraverso i social, lo stesso Berisha ha espresso tutta la sua amarezza: "Momento molto difficile. Purtroppo un altro infortunio mi costringe a fermarmi proprio ora. Sono davvero devastato, ma darò tutto per tornare il prima possibile". Una tegola pesante per il Lecce nel momento più delicato del campionato.