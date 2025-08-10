Ufficiale
Lecce, colpo in attacco: ecco il comunicato dell'arrivo di Sottil dalla Fiorentina
TUTTO mercato WEB
Riccardo Sottil è un nuovo giocatore del Lecce. L'attaccante esterno arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito secco e oneroso, con la società viola che incasserà circa 500 mila euro per l'operazione.
"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo ed oneroso, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Sottil dall’ACF Fiorentina", si legge nel comunicato del club salentino. Sottil nelle scorse ore ha sostenuto le visite mediche di rito e ora potrà mettersi a tutti gli effetti a disposizione di Eusebio Di Francesco, andando a rafforzare in modo importante la batteria di giocatori offensivi dei giallorossi.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, tutto su Hojlund. Thiaw al Newcastle, ora uno tra De Winter, Leoni e Comuzzo. Napoli, per l’esterno occhio all’ipotesi Kevin. Assalto finale a Juanlu Sanchez
Le più lette
4 Milan, tutto su Hojlund. Thiaw al Newcastle, ora uno tra De Winter, Leoni e Comuzzo. Napoli, per l’esterno occhio all’ipotesi Kevin. Assalto finale a Juanlu Sanchez
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Ausilio racconta la cessione più difficile: "Era tutto fatto, poi mi chiamò un avvocato divorzista..."
Serie B
Serie C
Calcio femminile