Live TMW Lecce, Di Francesco: "Il primo gol mi fa venire voglia di spaccare tutto"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Lecce contro il Bologna nella trentaduesima giornata della Serie A 2025/26 (2-0 il risultato finale firmato dalle reti di Freuler e Orsolini), è intervenuto Eusebio Di Francesco. Il tecnico giallorosso ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

20.32 - Inizia la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco.

Cosa è capitato a quel Lecce capace di giocare a viso aperto contro squadre della parte alta della classifica?

"Credo che nei primi 30' la squadra che ha avuto l'occasione più grande siamo stati noi. Abbiamo cercato di reagire contro una squadra che è in ottima condizione nonostante con l'Aston Villa abbia perso. Noi sentiamo la pressione legata al raggiungimento dell'obiettivo e commettiamo errori madornali. Se vado a leggere la gara abbiamo preso il 2-0 nel momento in cui la squadra stava creando dei pericoli: il risultato dà l'idea di una prestazione peggiore di quello che è stata. Tuttavia vedere come abbiamo preso il primo gol mi fa venire voglia di spaccare questo bancone (quello della conferenza stampa, ndr). A volte le partite girano attraverso questi episodi".

Come si evita di entrare in un loop negativo di risultati?

"Dobbiamo ripartire dall'atteggiamento che abbiamo avuto. Questa squadra ha pregi e difetti ben noti: facciamo fatica a fare gol, ma nello stesso tempo siamo corti e compatti e facciamo una buona fase difensiva. Dobbiamo ripulirci dei nostri errori. Oggi sono il primo ad essere dispiaciuto perché mi aspettavo un'attenzione diversa in certi momenti della gara. Dobbiamo mantenere l'unità di intenti, fare mea culpa e ripartire".

Gallo, Gandelman e Coulibaly sono elementi imprescindibili di questa squadra?

"Gallo veniva da qualche problemino, Gandelman non ha fatto la differenza. Abbiamo bisogno di gente che sta bene e non pensare di non poter avere dei sostituti. Non possiamo prescindere dai singoli ma dobbiamo lavorare di collettivo e alzare al massimo l'attenzione durante la settimana per non avere dei cali in partita. Ciò che avevo visto in settimana mi dava sensazioni diverse per la gara di oggi".

20.39 - Termina la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco.