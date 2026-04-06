Live TMW Lecce, Di Francesco: "Oggi non c'è nulla da salvare, dobbiamo resettarci"

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Eusebio Di Francesco interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Atalanta.

17.10- Fra pochi minuti avrà inizio la conferenza stampa del tecnico giallorosso.

17.25- Inizia la conferenza stampa.

Perché abbiamo visto un Lecce così?

"Fino all'1-0 abbiamo visto un buon Lecce, siamo mancati sulle scelte finali. Eravamo corti e vincevamo duelli, con il gol ci hanno spaccato in due e questo non ce lo possiamo permettere. Sicuramente dobbiamo dare merito all'Atalanta, noi siamo stati al di sotto. Oggi non c'è da salvare niente, ma bisogna resettare subito, non siamo stati il solito Lecce".

Atteggiamento preoccupante della squadra?

"Ho cercato di modificare qualcosa per dare un po' di vivacità e dare difficoltà all'Atalanta. Fino al gol dell'1-0 la squadra mi era piaciuta, non dovevamo spegnerci e restare dentro la partita. Oggi non siamo stati all'altezza. Ci auguriamo che sia solo un episodio, oggi mi ha fatto male e mi dispiace aver fatto questa prestazione nel nostro stadio".

Questa partita deve essere un monito?

"Siamo questi, con i nostri limiti e i nostri pregi. Non dobbiamo mollare niente. Mancano sette partite e siamo lì, non ci sono partite più o meno abbordabili, ci sono partite da giocare. Il gol si può prendere, ma oggi abbiamo dato la sensazione di poca reattività".

Fofana?

"Può aver sbagliato a livello tecnico, ma pensavo all'impatto fisico. Ai due primi errori mi è dispiaciuto il brusio e il borbottio...alle volte ci vuole un po' di supporto ai giovani. Ho scelto Cheddira perché volevo un giocatore di gamba per attaccare gli spazi. Avere una rosa, che già non è lunghissima, completamente a disposizione è importante. Coulibaly metterà dentro una settimana di lavoro, Gandelman troverà una condizione migliore. Avere più risorse nel mezzo per me è importante. Sicuramente non siamo stati belli, ma non siamo questi, abbiamo mostrato il nostro lato peggiore".

17.35- Finisce la conferenza stampa.