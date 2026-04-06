Lecce, Di Francesco: "Partita molto fisica, ecco perché ho fatto un po' di cambi"
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Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Atalanta: "Sarà una partita molto fisica, è il DNA dell'Atalanta e sempre a duello bisogna andare. Ho fatto un po' di cambiamenti in base a quello che vedo durante la settimana mettendo in campo la squadra che mi dà più garanzie fisiche, sapendo che in panchina ho delle armi per cambiare a gara in corso".
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