Lecce, Gotti: "Buoni spunti sporcati da quei 4 minuti. Tra Milan e Inter..."

Luca Gotti, allenatore del Lecce, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce.

Il Lecce, al di là degli episodi contrari, si sbriciola appena subisce un gol...

"È successo col Parma ed è successo oggi, dopo 38 minuti giocati molto bene a San Siro. Non è una endemica, mi sembra troppo, ma è una cosa che deve passare fatalmente per un gruppo che ha poca Serie A alle spalle. Ci dobbiamo passare per costruire qualcosa di positivo".

Si aspettava questo Milan con due punte?

"Non sono rimasto sorpreso, per nulla. Ritenevo che, se ci fosse stato Morata, quella sarebbe stata la squadra. Ho visto con attenzione il derby e non avevo grossi dubbi che avrebbe confermato la formazione".

Troppi gol su calcio piazzato?

"C'è qualcosa su cui si deve lavorare. Abbiamo un po' alzato il tasso fisico, nel senso dei kili e dei centimetri. Poi va fatto il conto con la bravura dei loro attaccanti, ma di sicuro dobbiamo migliorare".

Primi 38 minuti, però, sono una via certa per il Lecce...

"Proviamo a fare questo. Non abbiamo cercato ostruzionismo calcistico a San Siro, ma di usare le nostre qualità sia in attacco che in difesa. Secondo me è questa l'idea che deve avere il Lecce per questo campionato. Ci sono un sacco di spunti buoni sporcati dai questi quattro minuti".

Come si sta ambientando Rebic?

"Mi sta stupendo in positivo per l'atteggiamento. Non lo conoscevo, avevo un dubbio sul calarsi in una realtà come la nostra; lui ci sta dando serietà e professionalità notevole. Lo ringrazio perché è un aiuto. Sta crescendo dal punto di vista fisico".

Ha già giocato contro Milan e Inter...

"Dal mio punto di vista sono squadre molto forti. L'Inter l'ho trovata la stessa dell'anno scorso, mentre questo Milan ha parecchie cose diverse e troverà degli equilibri di qualità. Per far giocare tutti questi giocatori insieme di qualità, che è l'idea di Fonseca, andrà trovato gradualmente il modo giusto per farli convivere nel modo giusto di continuo. Ma si vede già bene la strada".

Termina qui la conferenza.