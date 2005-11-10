Ufficiale Lecce, Marchwinski torna in Polonia e si trasferisce in prestito con diritto al KS Cracovia

Il club salentino si è riservato una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista, in caso di acquisto da parte dei polacchi.

L’U.S. Lecce comunica sui propri canali ufficiali di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione e percentuale sulla futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filip Marchwiński al KS Cracovia.

Il bilancio dell'avventura salentina di Marchwiński

Il centrocampista polacco approda al Wisla Cracovia dopo due stagioni complicate in giallorosso, nelle quali ha trovato pochissimo spazio. Con il Lecce ha infatti totalizzato soltanto tre presenze complessive, senza mai scendere in campo nel corso della stagione 2025-2026. Il ritorno in patria rappresenta quindi un'occasione importante per ritrovare ritmo partita e fiducia.