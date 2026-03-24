Lecce, per la salvezza serve un cambio di passo con le big

All'indomani della sconfitta contro la Roma, per il Lecce è arrivato il momento di ricaricare le pile in vista della volata finale per la salvezza.

Rammarico e certezze

C'è rammarico in casa giallorossa per gli ultimi risultati, in particolare modo per le due sconfitte consecutive in trasferta incassate contro Napoli e Roma. In entrambi i casi, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha messo in mostra un'ottima prestazione, ma è mancato lo spunto per portare a casa punti che sarebbero stati fondamentali in chiave salvezza. Evitabili disattenzioni difensive, unite a una fase offensiva poco efficace, hanno impedito ai salentini di muovere la classifica.

I risultati con le big

C'è sicuramente un problema relativo ai risultati contro le big. Infatti, contro le squadre che occupano la parte sinistra, il Lecce ha ottenuto soltanto quattro dei 27 punti conquistati in classifica, in 16 incontri complessivamente disputati contro compagini che si trovano nella prima metà della graduatoria. Un dato che fa riflettere e che impone un'inversione di rotta, se si considera che i prossimi due impegni al rientro dalla sosta saranno contro Atalanta e Bologna, rispettivamente al settimo e al nono posto in classifica.

Berisha out

Nelle ultime ore si è poi aggiunta la tegola relativa a Berisha. La stagione del centrocampista albanese è da considerarsi terminata, dopo un infortunio al retto femorale destro, intervenuto in una zona differente da quella interessata dalla precedente lesione, risalente allo scorso 12 dicembre nella sfida casalinga contro il Pisa. Berisha manca proprio da allora e non tornerà in campo prima dell'inizio della prossima stagione. Una perdita importante per il Lecce, che in questo scorcio finale di campionato dovrà fare a meno di uno degli elementi dotati di maggior tecnica nella rosa.