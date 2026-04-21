Lecce, un pari per prepararsi in vista del rush finale

Un pari in rimonta che migliora la classifica e fa morale. All’indomani della sfida contro la Fiorentina, il Lecce si prepara per il rush finale.

Ottima reazione

Una gara vissuta sulla falsariga di altri incontri da parte della formazione giallorossa, passata in svantaggio in un primo tempo fra luci e ombre. La ripresa, tuttavia, ha visto i salentini autori di una grande reazione, che ha portato al pari, grazie anche alla spinta di un “Via del Mare” che ha capito la delicatezza e l’importanza del momento in chiave salvezza.

Morale alto

Non era semplice e non era scontato, perché il Lecce aveva avuto nelle rimonte uno dei talloni d’Achille di questa annata fra alti e bassi. Con la Fiorentina si è vista così un’inversione di rotta, con la squadra allenata da Eusebio Di Francesco che ha trovato le forze e la grinta per non rassegnarsi al risultato, raccogliendo un pari che riaccende il morale in chiave salvezza.

Il ritiro

La squadra partirà ora in ritiro per preparare le due sfide contro Verona e Pisa, entrambe in trasferta. Due incontri delicati, che il Lecce non potrà fallire se vorrà alimentare le proprie chances in chiave salvezza. Di certo, Di Francesco spera che il Lecce delle prossime settimane possa essere quello grintoso visto nel secondo tempo contro la Fiorentina.