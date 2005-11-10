Milan? Giù le mani da Rangnick, la Federcalcio austriaca assicura: "Sceglierà noi"

La Federcalcio austriaca si tiene stretto il proprio commissario tecnico e lancia un chiaro messaggio che risuona fino a casa Milan: Ralf Rangnick non si tocca. L’Austria ha infatti pronto un piano d’azione ad ampio raggio che prevede il prolungamento del contratto ben oltre i Mondiali, al via ufficialmente nella giornata di domani. Mentre la Das Team farà il suo esordio il 17 giugno contro la Giordania.

A confermare la trattativa è stato lo stesso presidente della Federazione, Josef Proll: "Lo vogliamo, lui conosce i punti chiave dell'offerta di rinnovo. Ci aspettiamo una sua decisione nei prossimi giorni o settimane. Sono molto ottimista sul fatto che sceglierà l'Austria". Una dichiarazione che al tempo stesso mira ad allontanare il Milan, invece alle prese con la trattativa per portare nella dirigenza rossonera proprio Rangnick.

La mossa di Vienna, però, mette inevitabilmente in dubbio il possibile sbarco al Diavolo del tecnico tedesco. Nel frattempo, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi non è rimasta a guardare e ha schiacciato sul pedale dell'acceleratore per stringere i tempi per Oliver Glasner. I vertici del Milan hanno trovato l'accordo con l'ex allenatore del Crystal Palace sulla base di un contratto biennale da 5 milioni di euro complessivi di bonus.