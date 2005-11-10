Juventus, prima il rinnovo poi il futuro in A per Daffara: Udinese, Lecce e Cagliari interessate

La Juventus vuole blindare uno dei portieri più promettenti del proprio vivaio. Dopo l'ottima stagione vissuta con la maglia dell'Avellino in Serie B, Giovanni Daffara è pronto a legarsi ancora ai colori bianconeri.

Le prestazioni offerte nell'ultimo campionato gli hanno permesso di guadagnarsi spazio con l'Under 21 e successivamente anche la convocazione in Nazionale maggiore per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Alla Continassa hanno seguito con attenzione la sua crescita e sarebbero pronti a offrirgli un prolungamento contrattuale fino al 2030.

Come riporta Tuttosport, il piano della Juventus prevede poi un'esperienza in Serie A attraverso una formula che consenta al club di mantenerne il controllo, verosimilmente con un prestito corredato da diritto di riscatto e controriscatto. Nonostante le numerose richieste ricevute, un ritorno in Serie B appare improbabile.

L'Udinese si sarebbe già mossa per il classe 2004, mentre anche Lecce e Cagliari restano alla finestra qualora dovessero cambiare gli attuali assetti tra i pali.