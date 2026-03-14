Lecce, Veiga: "Sbagliato l'approccio nella ripresa, ma gara giocata bene"
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Dopo la sfida contro il Napoli, Danilo Veiga ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Stiamo aspettando notizie dal dottore per Banda, dovrebbe essere un colpo e speriamo non ci siano conseguenze. Abbiamo sbagliato nella ripresa forse l'approccio, il livello doveva essere alto ma comunque abbiamo giocato una buona partita. Speriamo possano coincidere poi punti dopo questa prestazione".
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