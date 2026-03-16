Lega Serie A, giornata di approfondimento sulla sostenibilità economico-finanziaria dei club

Si è svolta questa mattina, presso la Sala Assemblea della Lega Calcio Serie A, una giornata di approfondimento dedicata ai temi della sostenibilità economico-finanziaria delle Società calcistiche e al rafforzamento del rapporto tra il sistema calcio e i vertici di Agenzia delle Entrate, INPS e Commissione indipendente, alla presenza del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Maurizio Leo.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra Istituzioni pubbliche e dirigenti dei Club di A su norme e strumenti utili a garantire stabilità, correttezza e sostenibilità nella gestione economico-finanziaria delle Società sportive.

Massimiliano Atelli, Presidente della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle Società di calcio, ha aperto i lavori spiegando le modalità di funzionamento della nuova Commissione e il ruolo che essa è chiamata a svolgere nel monitoraggio e nella verifica della solidità economico-finanziaria dei Club.

Nel corso dell’incontro è poi intervenuto Gabriele Fava, Presidente dell’INPS e membro della Commissione, che ha approfondito il tema dei rapporti tra Società calcistiche e Istituto previdenziale, con particolare riferimento ai profili contributivi e alle prospettive di collaborazione istituzionale.

A seguire, Vincenzo Carbone, Direttore dell’Agenzia delle Entrate e membro della Commissione, ha illustrato le opportunità offerte dal modello di "cooperative compliance" applicato alle Società di calcio, descrivendo il regime dell'adempimento collaborativo quale strumento volto a favorire un dialogo costruttivo tra amministrazione finanziaria e contribuenti.

Le conclusioni dei lavori sono state affidate all’On. Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha evidenziato l’importanza della "cooperative compliance", sottolineando i benefici di un rapporto trasparente tra Club e Istituzioni e prospettando al tempo stesso possibili linee di sviluppo future volte a sostenere il sistema calcio.

Il Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, ha dichiarato:

“Questa giornata di confronto su temi economici rappresenta un passaggio molto importante per il futuro del nostro sistema calcistico, sono argomenti che ci stanno molto a cuore e per questo abbiamo istituito mesi fa, all'interno della Commissione Fiscale della Lega, un tavolo sul sistema di controllo del rischio fiscale (TCF), nel quale stiamo predisponendo il risk assesment specifico del settore. Il dialogo diretto con le Istituzioni – dalla Commissione indipendente all’INPS, dall’Agenzia delle Entrate al Ministero dell’Economia e delle Finanze –, che ringrazio per la disponibilità, conferma la volontà comune di rafforzare i principi di sostenibilità, trasparenza e responsabilità nella gestione delle Società sportive. La Lega Calcio Serie A è pienamente impegnata in questo percorso: l’obiettivo è consolidare un modello sempre più solido e credibile, capace di coniugare la competitività sportiva con una gestione economico-finanziaria equilibrata. In questo senso, il confronto propositivo avviato oggi rappresenta un contributo concreto per costruire regole e strumenti che possano accompagnare lo sviluppo del calcio italiano nei prossimi anni”.