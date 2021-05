Lega Serie A, rinviato il voto sull'offerta Sky per i diritti tv. Tema Superlega neanche trattato

vedi letture

Nell'assemblea dei club non trattato il tema Superlega

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - L'assemblea della Lega Serie A ha rinviato il voto sull'offerta di Sky per il pacchetto 2 dei diritti tv, quello che permette di trasmettere tre partite di Serie A ogni giornata (la sfida del sabato sera, l'anticipo della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì sera) in co-esclusiva con Dazn. I club hanno scelto di rinviare il voto per valutare meglio le condizioni di mercato e in attesa del giudizio sul ricorso presentato da Sky contro l'assegnazione dei diritti tv a Dazn. Non è stato invece trattato dalle società l'altro tema all'ordine del giorno, riguardante il progetto Superlega e le possibili conseguenze. (ANSA).