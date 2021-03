Ligue 1 vs Serie A: nella Top 10 degli stipendi sono i francesi i più generosi

vedi letture

L'edizione odierna de L'Equipe ha pubblicato le cifre degli stipendi dei calciatori di Ligue 1. Confrontandole a quelle dei giocatori di Serie A salta all'occhio come, fra i 10 giocatori più pagati per campionato, sia quello francese più generoso: 116,8 milioni contro 96,8. Se da una parte è monopolio Paris Saint-Germain, che occupa tutta la Top 10 dall'altra è un duello Juventus-Inter dove la spuntano i bianconeri con 5 giocatori. Un solo italiano presente, e per giunta in Ligue 1 (Verratti). Questo il confronto fra i due tornei:

LIGUE 1

1. Neymar 28.3 milioni

2. Kylian Mbappé 19.4 milioni

3. Marquinhos 11 milioni

3. Marco Verratti 11 milioni

5. Angel di Maria 10 milioni

5. Keylor Navas 10 milioni

7. Mauro Icardi 7.4 milioni

8. Leandro Paredes 7 milioni

9. Juan Bernat 6.5 milioni

10. Presnel Kimpembe 6.2 milioni

SERIE A

1. Cristiano Ronaldo 31 milioni

2. Matthijs de Ligt 8 milioni

3. Christian Eriksen 7.5 milioni

3. Romelu Lukaku 7.5 milioni

3. Edin Dzeko 7.5 milioni

6. Paulo Dybala 7.3 milioni

7. Alexis Sanchez 7 milioni

7. Aaron Ramsey 7 milioni

7. Adrien Rabiot 7 milioni

7. Zlatan Ibrahimovic 7 milioni