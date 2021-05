Litigio Paratici-Nedved a causa di Pirlo? Il tecnico: "Non commento gossip o cose inventate"

Come risponde al litigio tra Paratici e Nedved sulla sua posizione? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, gara valida per la 36esima giornata di Serie A, ha risposto così: "A propositivo di questo non voglio neanche parlarne, su gossip e cose inventate non voglio parlare. Noi vogliamo dimostrare sul campo di meritarci la Champions, il resto lo lasciamo agli esterni".

