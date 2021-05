La Gazzetta dello Sport: "Scintille tra Nedved e Paratici. Il ds mai così lontano dalla Juventus"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina racconta di una lite tra Nedved e Paratici. I due hanno fatto fronte comune per tanti anni, ma Pirlo rischia di dividerli con il ds che è stato il primo ad avanzare dubbi sulla validità del nuovo corso e suggeriva l'esonero per dare una scossa. Il ceco, insieme a Cherubini ed Agnelli, continuava a votare la fiducia al tecnico che ha prevalso. Paratici non è mai stato così lontano dalla Juventus come adesso, mentre Nedved è legato a doppio filo al presidente.