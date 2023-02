live Atalanta, Gasperini: "Stiamo giocando un campionato che non era il nostro"

vedi letture

Dopo la sconfitta contro il Milan, Gian Piero Gasperini è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico dell'Atalanta con il live testuale su TMW.

23:12 | Comincia qui la conferenza stampa di Gasperini.

Cosa non è andato?

"Abbiamo trovato una squadra forte, che è in crescita. Noi abbiamo fatto una buona gara, non ci dobbiamo rimproverare nulla: non siamo riusciti a fare risultato. Non è andato niente di diverso".

Hanno pesato le assenze?

"No, dietro siamo stati molto bravi nonostante l'assenza di Demiral, tranne forse sul secondo gol... Dispiace prendere gol al primo tiro, per quanto bello, di Theo. Abbiamo difeso molto bene per lunghi tratti della partita. Toloi, Dijmsiti e Scalvini hanno fatto una prestazione molto buona. Il nostro gruppo ci ha tenuto molto in alto in classifica, però serve allargare il gruppo se no facciamo fatica. Ma contro il Milan ci sta eh, sono una squadra forte. Io non sono deluso da questa partita. Contro l'Udinese sarà fondamentale per noi".

Una sola vittoria nelle ultime 5...

"Sono state partite diverse. Bene a Roma, col Lecce abbiamo sprecato troppo, atipica col Sassuolo. Da gennaio in poi il campionato è molto più equilibrato. Stiamo giocando un campionato che non era il nostro, siamo lì a lottare per la Champions. Siamo testardi".

Obiettivi?

"Non lo so, faccio fatica a calarmi nei panni del presidente".

Boga pedina spacca partite?

"Mah... Hojlund e Lookman hanno fatto cose straordinarie, ma penso sia difficile che ripeta i gol del girone d'andata. Magari... Abbiamo bisogno di Boga, Muriel e Zapata per restare in alto".

23:20 | Termina qui la conferenza stampa di Gasperini.