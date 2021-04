live Atalanta, Gasperini: "Volata difficile, ma le altre devono sperare in un nostro errore"

22.45 - A breve Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro il Bologna.

23.17 - È iniziata la conferenza stampa di mister Gasperini: "È una bella vittoria, le partite vanno sempre giocate. Alla vigilia c'è sempre un po' di tensione, sappiamo che è un momento decisivo. Sono tre punti importantissimi che ci danno fiducia, mancano cinque giornate. È partito il volatone".

È cambiato tutto col gol.

"Noi siamo partiti con troppa frenesia. Abbiamo grande forza fisica, ma tutto ciò è andato a discapito della tecnica e della precisione, abbiamo fatto degli errori da non fare. Appena abbiamo trovato la tranquillità giusta la partita è andata via bene".

Chi è il migliore in campo in queste fasi?

"La squadra sta dimostrando di avere testa e condizione, vuole raggiungere il traguardo e ha lavorato tanto per questo. Siamo pronti, sarà una volata difficile perché siamo tutte lì. Noi siamo lì un pelino avanti, le altre devono sperare in un nostro errore".

Cosa significa una notte al secondo posto?

"È stata una vittoria importante, pensiamo subito alla prossima. Mancano due punti per arrivare in Europa League, già sarebbe una cosa straordinaria. Non sappiamo quanto manca per la Champions, ci sono ancora tanti scontri diretti. Se otteniamo il punteggio pieno arriviamo secondi: meglio guardare avanti, se ti guardi dietro rischi di avere alcuni timori".

Gosens e Hateboer?

"Ci sono mancati per tanto tempo, Hateboer è stato fermo più tempo. In questo momento tocco ferro, però siamo al completo. C'è un mese, in questo periodo ci sono tanti obiettivi che speriamo di poter raggiungere".

23.24 - È terminata la conferenza stampa di Gasperini.