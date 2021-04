LIVE TMW - Benevento, Inzaghi: "Guardiamo solo in casa nostra, domani punti fondamentali"

live Benevento, Inzaghi: "Guardiamo solo in casa nostra, domani punti fondamentali"

Il tecnico del Benevento, reduce dal 2-2 in casa del Genoa e dalla sconfitta con la Lazio, presenterà lo scontro diretto con l'Udinese che potrebbe permettere di chiudere virtualmente il discorso in largo anticipo.

Ore 18:35 - Inizia la conferenza stampa

C'è qualcuno più affaticato dopo la serata di Genoa, al punto che dovrà fare qualche cambio?

"Non lo so ancora, la squadra complessivamente sta bene e tutti i convocati sono al 100%. I cambi deriveranno, eventualmente, dall'ottima condizione di qualche ragazzo che sta facendo la differenza ogni volta che entra dalla panchina. I cinque cambi rappresentano un grosso vantaggio".

Novità dall'infermeria?

"Caprari, Letizia e Tello hanno qualche problema e ho preferito non rischiare nulla. Speriamo possano giocare la prossima gara".

Che tipo di partita si aspetta?

"L'Udinese è una squadra molto fisica, ma ha anche calciatori di qualità. Non mi aspetto un avversario che si accontenterà del pareggio, ognuno farà la propria gara in base alle caratteristiche. Noi sappiamo che abbiamo una grande opportunità, li abbiamo già battuti all'andata e guardiamo in casa nostra".

Che finale di stagione dobbiamo aspettarci?

"Dopo Genova siamo usciti dispiaciuti per il pareggio, questo vuol dire che abbiamo ritrovato la mentalità giusta. Sono molto soddisfatto dell'atteggiamento che stiamo avendo, il gruppo è consapevole che la salvezza sarebbe il nostro scudetto e che 31 punti non si fanno per caso".

Lapadula e Viola possono essere un'arma in più?

"Speriamo. Gianluca ha fatto benissimo a Genoa, col Sassuolo era stato fermato da Consigli mentre a Roma gli hanno annullato un gol valido. Ci sarà bisogno anche di lui per raggiungere il traguardo. Quanto a Nicolas, è convocato e sta benissimo. In queste ultime partite sto alternando lui e Schiattarella, elementi decisivi a cui sono molto legato per tutto quello che stanno dando per la maglia. Vedremo domani mattina quale sarà la scelta migliore, senza dimenticare che le sostituzioni fanno la differenza".

De Paul è un giocatore fortissimo, ci sono strategie particolari per fermarlo?

"No. Sappiamo benissimo che ha grandi potenzialità. C'era anche all'andata e abbiamo vinto per 2-0. Io guardo solo in casa mia".

Tempi di recupero per Alessandro Tuia?

"So soltanto che domani non ci sarà, speriamo di riaverlo la prossima settimana".

Il Genoa ha battuto lo Spezia, chi rischia di più assieme a Crotone e Parma?

"Conterà soltanto vincere le nostre partite, per fortuna non dobbiamo guardare le altre perchè il destino è nelle nostre mani. E' un match importante, dobbiamo dare continuità al secondo tempo con la Lazio e all'ottimo match col Genoa. Ci mancheranno i nostri tifosi, ma proveremo a regalare loro una soddisfazione enorme. Il campionato non finisce domani. ma i 3 punti farebbero la differenza".

Chi può agire da quinto e come sta Iago Falque?

"Ho giocatori duttili che possono giocare in tante posizioni, può darsi che passeremo al 4-3-1-2 risolvendo il problema degli esterni. In passato ho adattato anche Ionita. Quanto a Iago Falque, è un giocatore che ci è mancato molto e potrebbe agire come trequartista o seconda punta".

Ore 18:43 - Finisce la conferenza stampa di Inzaghi