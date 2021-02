live Cagliari, Di Francesco: "Ci serve una vittoria. Nervosismo finale? Per i raccattapalle"

vedi letture

Rimane a bocca asciutta, il Cagliari, sconfitto per 1-0 dalla Lazio all'Olimpico. Nonostante una prestazione solida e attenta, sopratutto in fase difensiva, i sardi raccolgono zero punti e rimangono terzultimi in classifica. A breve l'allenatore Eusebio Di Francesco parlerà in conferenza stampa.

La sconfitta fa male, il Cagliari è stato reattivo:

"Sì, siamo stati reattivi anche dopo il vantaggio. Non abbiamo concretizzato le occasioni avute".

Cosa manca per la lotta salvezza?

"Manca la vittoria, fondamentale per l'aspetto psicologico e mentale. Domenica scorsa ci siamo andati vicino. Dobbiamo essere più resilienti e non mollare".

La scelta della difesa a 3?

"È legata alle caratteristiche dei giocatori a disposizione e al mercato che abbiamo fatto".

Nel finale cosa è successo?

"Un po' di nervosismo generale, dovuto a perdite di tempo da parte dei raccattapalle. Ma sono cose di campo..."

Ore 23.25 - Finisce la conferenza stampa.