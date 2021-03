live Cagliari, Semplici: "Approccio sbagliato. CR7 da rosso? No comment"

vedi letture

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, interverrà nel postpartita della sfida interna contro la Juventus.

20.42 – Inizia la conferenza stampa.

Come giudica l'approccio nel primo tempo?

"Abbiamo esaltato loro. Dovevamo fare una partita diversa e abbiamo messo in risalto le loro capacità. Non possiamo permetterci le disattenzioni fatte come sul calcio d'angolo se dobbiamo salvarci. Dovevamo fare anche qualche fallo in più"

Reazione della ripresa?

"Abbiamo messo il piglio giusto, con la voglia di rientrare in gara e ci siamo anche riusciti senza rischiare troppo. Mi sono piaciuti i ragazzi entrati dalla panchina. Se c'era da perdere meglio oggi".

Risultati che stentano con le big?

"Dobbiamo invertire questo trend, non si possono vincere solo gli scontri diretti. Serve più voglia rispetto a quella vista nel primo tempo. Dobbiamo essere cattivi"

Intervento Ronaldo su Cragno?

"Non ho mai giudicato l'operato degli arbitri e non inizio da stasera. Preferisco non commentare".

Cagliari troppo timido?

"L'atteggiamento iniziale è stato sbagliato. Sapevamo della loro voglia di ripartire dopo la Champions. Serviva un'altra attenzione da palla inattiva e in fase di non possesso. Forse la colpa è mia che non ho fatto capire bene l'importanza di questa gara"



Cosa salva di questa gara?

"La ripresa, siamo stati bravi. Dispiace però per l'approccio, lo ripeto"

Testa allo Spezia...

"No, oggi pensiamo a quanto sbagliato nel primo tempo"

Sostituzioni un po' tardive?

"Può essere, avrei dovuto fare entrare prima Cerri e Pereiro ma con il senno di poi è facile. Su Rugani c'è stata una semplice incomprensione sulla prima sostituzione".

20.50 – Termina la conferenza stampa.