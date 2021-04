live Cagliari, Semplici: "Il nostro avversario per la salvezza siamo noi stessi"

vedi letture

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, sarà il protagonista della conferenza stampa (virtuale) di presentazione della sfida di domani sera contro l'Udinese. Inizio previsto per le ore 13.45.

13.48 – Inizia la conferenza stampa.

Indisponibili: Sottil e Tramoni, tutti gli altri a disposizione.

Quali conclusioni ha tratto dalla partita di sabato con il Parma e, inoltre, ha pensato di cambiare modulo?

"Gli uomini contano il giusto, lo dimostra l'ultima mezz'ora di sabato dove un vero e proprio modulo non c'era. Mi aspetto però di dare continuità a quella voglia e determinazione, necessarie per chi vuole arrivare alla salvezza come noi".

Domani è possibile immaginare un turnover tra Joao Pedro e Pereiro, eroe della partita con il Parma?

"Joao è importante per noi, deve solo ritrovare il gol. Stiamo lavorando per metterlo in condizioni di tornare a segnare. Su eventuali cambi vedremo solo domani, ma va detto che il modulo conta solo sulla carta".

Ancora sul turnover: pensa sia meglio affidarsi ai soliti o puntare a qualche cambio?

"Ci sono ovviamente delle scorie perché con il Parma abbiamo dato tutto e abbiamo provato in questi giorni a recuperare il meglio possibile. Valuterò con lo staff, ci sarà qualche cambio ma saranno minimi e voglio dare qualche spazio a delle forze fresce perché con l’Udinese è fondamentale e determinante per il nostro cammino".

Quale sarà l’avversario salvezza, visto che il Torino sembra essere in un gran momento?

“Noi dobbiamo fare corsa su noi stessi, è il Cagliari l’avversario salvezza. Abbiamo la forza per toglierci fuori da questa situazione e andrà valutato anche il risultato degli altri, ma ripeto quello che dico da tempo: dipendiamo solo da noi”.

Parere sulla Super Lega?

“Personalmente non sono d’accordo, ma ci sono gli organi giusti per valutare la situazione. Io sono concentrato solo sulla salvezza del Cagliari”.

Un Cagliari meno timoroso all’inizio?

“Me lo auguro perché in questo momento non abbiamo niente da perdere, dobbiamo tirare fuori il coraggio che in questa situazione fai fatica a tirare fuori. Andiamo a Udine per fare una prestazione importante, servirà questa mentalità”.

La posizione di Nainggolan in campo con il Parma quasi sulla trequarti, lo rivedremo lì a Udine?

“Lo abbiamo schierato più avanti, in un ruolo dove lui è più abituato con Joao spostato leggermente più dietro perché voglio partecipi di più alla monovra, loro possono darci tanta qualità. Vedremo domani se ripeterlo”.