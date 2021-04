live Domani Manchester United-Roma, Shaw: "Non ci sono semifinali facili"

13.50 - Vigilia della semifinale di Europa League per il Manchester United, che affronterà la Roma domani all'Old Trafford (calcio d'inizio ore 21.00, come sempre LIVE su TMW). Luke Shaw, calciatore dei Red Devils, analizza il conferenza stampa la sfida ai giallorossi al fianco di Solskjaer. A breve tutte le sue dichiarazioni grazie alla diretta scritta di TUTTOmercatoWEB.com:

Queste le prime parole di Shaw: "Ho fiducia, mi sento a mio agio quando scendo in campo e sono tornato a divertirmi quando gioco a calcio e questo è fondamentale per il nostro lavoro. La squadra ora ha imboccato la retta via, sta giocando bene e io voglio crescere con tutti i miei compagni".

Cosa pensi della Superlega?

"Credo che la scelta si stata la migliore possibile, ora pensiamo solo all'Europa League e ad arrivare in finale".

Perché lo United continua a perdere in semifinale?

"Penso che prima di tutto nessuna semifinale sia facile, sono sempre partite difficili. Abbiamo avuto molte delusioni la scorsa stagione, dobbiamo usarla come motivazione per rimettere le cose a posto".

È la tua miglior stagione di sempre?

"Sì. L'anno in cui ho vinto il premio di giocatore dell'anno avresti potuto scegliere chiunque nella mia squadra. Questa stagione è la mia migliore".

La tua spinta sulla fascia sinistra è stata un fattore importante quest'anno:

"Penso che sia molto importante, i terzini oggigiorno devono creare molto per aiutare la squadra. Anche Aaron a destra è stato brillante. I terzini oggi difendono, ma gran parte della partita la passano in avanti".

Cosa cambia dall'anno della vittoria in Europa League a questo per te?

"Ovviamente ero felice di aver vinto nel 2017, ma quando non sei coinvolto in prima persona non è stessa cosa. Ero felice per la società e i compagni, ma voglio giocare e domani lo farò".

14.17 - Termina qui la conferenza di Luke Shaw, terzino del Manchester United.